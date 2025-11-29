search
ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025
ΥΓΕΙΑ

29.11.2025 18:29

Νοσοκομείο Χανίων: Σε ράντζο μέσα στην ψυχιατρική 52χρονος καρκινοπαθής τελικού σταδίου

29.11.2025 18:29
Σε ράντζο στον διάδρομο της ψυχιατρικής κλινικής νοσηλεύεται εδώ και μέρες ένας 52χρονος Χανίωτης με καρκίνο τελικού σταδίου.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr δραματική είναι η κατάσταση του ασθενούς, ο οποίος δεν υπόκειται σε θεραπείες αυτήν την περίοδο αλλά ούτε έχει διέξοδο για νοσηλεία σε κάποια δομή καθώς δεν υπάρχουν θέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 7ης ΥΠΕ, αυτή τη στιγμή στην ψυχιατρική νοσηλεύονται 14 ασθενείς, σε 13 κλίνες. Άλλωστε η δραματική υποστελέχωση της συγκεκριμένης κλινικής είναι γνωστή ενώ σε αυτά προστέθηκε χθες η παραίτηση δύο γιατρών του ΠΑΓΝΗ μετά το εντέλλεσθε για εφημερίες και στα Χανιά.

Εξίσου δραματικές διαστάσεις έχει το πρόβλημα με την υπερπληρότητα όλων των δημόσιων δομών που μπορούν να δεχθούν ανήμπορους ανθρώπους, καθώς οι λίστες αναμονής είναι τεράστιες και η εισαγωγή γίνεται μόνο με εισαγγελικές παραγγελίες.

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνουν στους δρόμους οι αγρότες: Πού στήνονται τα πρώτα μπλόκα

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: Καταγγελία για χαστούκι του προέδρου του Αιγάλεω στον τερματοφύλακα της ομάδας

maduro trump
ΚΟΣΜΟΣ

Εντείνεται η πίεση Τραμπ στη Βενεζουέλα – Για «αποικιοκρατική απειλή» μιλάει το ΥΠΕΞ της κυβέρνησης Μαδούρο

thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Εντοπίστηκε παράνομο κέντρο απεξάρτησης – Δύο συλλήψεις

kievo oukrania 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Οικονομική «μαύρη τρύπα» – Το αστρονομικό ποσό που θα χρειαζόταν για την ανοικοδόμηση αν η ανακωχή ερχόταν… αύριο

nikos-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό, με ενδιαφέρει μόνο να κερδίσω την αιώνια ζωή» (Video)

kokkidou-new
LIFESTYLE

Ελένη Κοκκίδου: «Ήμουν ένα δυστυχισμένο παιδί, έψαχνα απεγνωσμένα να βρω ανθρώπους να μου δείξουν τον δρόμο» (Video)

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

ΚΘΒΕ-AYTH_H_NYXTA-PROMO-Mike-Rafail-3
ADVERTORIAL

ΚΘΒΕ: «Αυτή η Νύχτα Μένει» έρχεται τον Δεκέμβριο στο Βασιλικό Θέατρο

tokas-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Χαρά Τόκα για τα δικαιώματα των συνθετών - «Το κέρδος που δεν μετριέται σε χρήμα»

