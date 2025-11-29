Νοσοκομείο Χανίων: Σε ράντζο μέσα στην ψυχιατρική 52χρονος καρκινοπαθής τελικού σταδίου

Σε ράντζο στον διάδρομο της ψυχιατρικής κλινικής νοσηλεύεται εδώ και μέρες ένας 52χρονος Χανίωτης με καρκίνο τελικού σταδίου.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr δραματική είναι η κατάσταση του ασθενούς, ο οποίος δεν υπόκειται σε θεραπείες αυτήν την περίοδο αλλά ούτε έχει διέξοδο για νοσηλεία σε κάποια δομή καθώς δεν υπάρχουν θέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 7ης ΥΠΕ, αυτή τη στιγμή στην ψυχιατρική νοσηλεύονται 14 ασθενείς, σε 13 κλίνες. Άλλωστε η δραματική υποστελέχωση της συγκεκριμένης κλινικής είναι γνωστή ενώ σε αυτά προστέθηκε χθες η παραίτηση δύο γιατρών του ΠΑΓΝΗ μετά το εντέλλεσθε για εφημερίες και στα Χανιά.

Εξίσου δραματικές διαστάσεις έχει το πρόβλημα με την υπερπληρότητα όλων των δημόσιων δομών που μπορούν να δεχθούν ανήμπορους ανθρώπους, καθώς οι λίστες αναμονής είναι τεράστιες και η εισαγωγή γίνεται μόνο με εισαγγελικές παραγγελίες.

