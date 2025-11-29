Προπύλαια: Σε εξέλιξη η πανελλαδική κινητοποίηση των στρατιωτικών (Photos)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκέντρωση των απόστρατων και εν ενεργεία στρατιωτικών, στα Προπύλαια, με τη συμμετοχή δεκάδων Ενώσεων στρατιωτικών από όλη τη χώρα.

Οι στρατιωτικοί, με τη νέα τους κινητοποίηση, συνεχίζουν τις αντιδράσεις τους ενάντια στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας που απαξιώνει τους υπαξιωματικούς και προωθεί, όπως επισημαίνουν, τον «σταδιοδρομικό μεσαίωνα».

«Μας χρωστάτε πολλά, δεν σας χρωστάμε τίποτα», αναφέρουν μερικά από τα πλακάτ που κρατούν οι διαδηλωτές και φέρουν τη φωτογραφία του Νίκου Δένδια.

Στη συγκέντρωση λαμβάνουν μέρος και δεκάδες στρατευμένοι.

Μετά το τέλος της συγκέντρωσης θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή.

