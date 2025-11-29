search
ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

29.11.2025 16:17

Προπύλαια: Σε εξέλιξη η πανελλαδική κινητοποίηση των στρατιωτικών (Photos)

29.11.2025 16:17
stratiwtikoi_main

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκέντρωση των απόστρατων και εν ενεργεία στρατιωτικών, στα Προπύλαια, με τη συμμετοχή δεκάδων Ενώσεων στρατιωτικών από όλη τη χώρα.

Οι στρατιωτικοί, με τη νέα τους κινητοποίηση, συνεχίζουν τις αντιδράσεις τους ενάντια στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας που απαξιώνει τους υπαξιωματικούς και προωθεί, όπως επισημαίνουν, τον «σταδιοδρομικό μεσαίωνα».

«Μας χρωστάτε πολλά, δεν σας χρωστάμε τίποτα», αναφέρουν μερικά από τα πλακάτ που κρατούν οι διαδηλωτές και φέρουν τη φωτογραφία του Νίκου Δένδια.

Στη συγκέντρωση λαμβάνουν μέρος και δεκάδες στρατευμένοι.

Μετά το τέλος της συγκέντρωσης θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή.

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνουν στους δρόμους οι αγρότες: Πού στήνονται τα πρώτα μπλόκα

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: Καταγγελία για χαστούκι του προέδρου του Αιγάλεω στον τερματοφύλακα της ομάδας

maduro trump
ΚΟΣΜΟΣ

Εντείνεται η πίεση Τραμπ στη Βενεζουέλα – Για «αποικιοκρατική απειλή» μιλάει το ΥΠΕΞ της κυβέρνησης Μαδούρο

thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Εντοπίστηκε παράνομο κέντρο απεξάρτησης – Δύο συλλήψεις

kievo oukrania 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Οικονομική «μαύρη τρύπα» – Το αστρονομικό ποσό που θα χρειαζόταν για την ανοικοδόμηση αν η ανακωχή ερχόταν… αύριο

nikos-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό, με ενδιαφέρει μόνο να κερδίσω την αιώνια ζωή» (Video)

kokkidou-new
LIFESTYLE

Ελένη Κοκκίδου: «Ήμουν ένα δυστυχισμένο παιδί, έψαχνα απεγνωσμένα να βρω ανθρώπους να μου δείξουν τον δρόμο» (Video)

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

ΚΘΒΕ-AYTH_H_NYXTA-PROMO-Mike-Rafail-3
ADVERTORIAL

ΚΘΒΕ: «Αυτή η Νύχτα Μένει» έρχεται τον Δεκέμβριο στο Βασιλικό Θέατρο

tokas-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Χαρά Τόκα για τα δικαιώματα των συνθετών - «Το κέρδος που δεν μετριέται σε χρήμα»

