search
ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025 05:13
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.11.2025 15:57

Στο έλεος της κακοκαιρίας και η Σαντορίνη – Κατέρρευσε τοιχίο, πλημμύρισαν σπίτια (Video)

29.11.2025 15:57
kakokairia santorini

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία Adel και στη Σαντορίνη με το νησί από το βράδυ της Παρασκευής (28.11.2025) να πνίγεται από τις έντονες βροχοπτώσεις.

Στη Σαντορίνη κατέρρευσε τοίχος πλατείας από τις βροχοπτώσεις με συνέπεια να πλημμυρίσουν κάποια σπίτια. Παράλληλα δρόμοι γέμισαν με λάσπες και μετέφαν φερτά υλικά.

Βράχοι μικρού μεγέθους έπεσαν στον δρόμο που οδηγεί στο λιμάνι του Αθηνιού.

Για το θέμα ειδιποιήθηκε άμεσα η έπαρχος κ. Ιουλία Καραμολέγκου κινητοποιώντας μηχανήματα.

Εκτός από τις πτώσεις βράχων στο δρόμο προς τον Αθηνιό, η έντονη νυχτερινή βροχόπτωση, δημιούργησε προβλήματα και σε άλλα σημεία του νησιού.

Σαρώνει και τη Θάσο η κακοκαιρία

Η ισχυρή κακοκαιρία Adel που σαρώνει τη χώρα από το βράδυ της Παρασκευής χτύπησε με ιδιαίτερη ένταση τη Θάσο, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε οικισμούς και υποδομές του νησιού.

Η περιοχή που επλήγη περισσότερο είναι η Ποταμιά, στα ανατολικά του νησιού, όπου ορμητικοί χείμαρροι προκάλεσαν μεγάλης έκτασης φθορές:

  • Δρόμοι μέσα στο χωριό ξηλώθηκαν από τη δύναμη του νερού
  • Ισόγεια και αποθήκες πλημμύρισαν, προκαλώντας ζημιές σε περιουσίες
  • Η βροχή ήταν τόσο έντονη που έσπασε γούρνα στο σημείο απ’ όπου ξεκινά το μονοπάτι προς το Υψάριο, με αποτέλεσμα το νερό να υπερχειλίσει και να παρασύρει ό,τι βρήκε μπροστά του

Σύμφωνα με τον αυτόματο σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, από τις 00:00 έως τις 11:10 το πρωί του Σαββάτου καταγράφηκαν 79 mm βροχής, ποσότητα που εξηγεί τη σφοδρότητα των πλημμυρικών φαινομένων.

Η βροχόπτωση δεν σταμάτησε ούτε λεπτό έως το πρωί, επιτείνοντας τα προβλήματα.

Η κακοκαιρία δεν περιορίστηκε στην Ποταμιά. Σημαντικά προβλήματα έχουν αναφερθεί επίσης σε:

  • Λιμένα
  • Παναγία

Ο Δήμος Θάσου απευθύνει ισχυρή έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να παραμένουν ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα φαινόμενα παραμένουν σε εξέλιξη και η κατάσταση σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου θεωρείται επικίνδυνη.

Διαβάστε επίσης:

Βουλιαγμένης: Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας να τρέχει με 216 χιλιόμετρα

Revenge Porn: «Δεν παλεύω μόνο για μένα πια» – Νέο ξέσπασμα της Τούνη για τη νέα διακοπή της δίκης

Καιρός: «Δεκέμβρη από τα παλιά» βλέπει ο Κολυδάς – Προειδοποίηση για νέες ραγδαίες βροχές και καταιγίδες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνουν στους δρόμους οι αγρότες: Πού στήνονται τα πρώτα μπλόκα

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: Καταγγελία για χαστούκι του προέδρου του Αιγάλεω στον τερματοφύλακα της ομάδας

maduro trump
ΚΟΣΜΟΣ

Εντείνεται η πίεση Τραμπ στη Βενεζουέλα – Για «αποικιοκρατική απειλή» μιλάει το ΥΠΕΞ της κυβέρνησης Μαδούρο

thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Εντοπίστηκε παράνομο κέντρο απεξάρτησης – Δύο συλλήψεις

kievo oukrania 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Οικονομική «μαύρη τρύπα» – Το αστρονομικό ποσό που θα χρειαζόταν για την ανοικοδόμηση αν η ανακωχή ερχόταν… αύριο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό, με ενδιαφέρει μόνο να κερδίσω την αιώνια ζωή» (Video)

kokkidou-new
LIFESTYLE

Ελένη Κοκκίδου: «Ήμουν ένα δυστυχισμένο παιδί, έψαχνα απεγνωσμένα να βρω ανθρώπους να μου δείξουν τον δρόμο» (Video)

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

ΚΘΒΕ-AYTH_H_NYXTA-PROMO-Mike-Rafail-3
ADVERTORIAL

ΚΘΒΕ: «Αυτή η Νύχτα Μένει» έρχεται τον Δεκέμβριο στο Βασιλικό Θέατρο

tokas-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Χαρά Τόκα για τα δικαιώματα των συνθετών - «Το κέρδος που δεν μετριέται σε χρήμα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025 01:25
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνουν στους δρόμους οι αγρότες: Πού στήνονται τα πρώτα μπλόκα

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: Καταγγελία για χαστούκι του προέδρου του Αιγάλεω στον τερματοφύλακα της ομάδας

maduro trump
ΚΟΣΜΟΣ

Εντείνεται η πίεση Τραμπ στη Βενεζουέλα – Για «αποικιοκρατική απειλή» μιλάει το ΥΠΕΞ της κυβέρνησης Μαδούρο

1 / 3