Στο έλεος της κακοκαιρίας και η Σαντορίνη – Κατέρρευσε τοιχίο, πλημμύρισαν σπίτια (Video)

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία Adel και στη Σαντορίνη με το νησί από το βράδυ της Παρασκευής (28.11.2025) να πνίγεται από τις έντονες βροχοπτώσεις.

Στη Σαντορίνη κατέρρευσε τοίχος πλατείας από τις βροχοπτώσεις με συνέπεια να πλημμυρίσουν κάποια σπίτια. Παράλληλα δρόμοι γέμισαν με λάσπες και μετέφαν φερτά υλικά.

Βράχοι μικρού μεγέθους έπεσαν στον δρόμο που οδηγεί στο λιμάνι του Αθηνιού.

Για το θέμα ειδιποιήθηκε άμεσα η έπαρχος κ. Ιουλία Καραμολέγκου κινητοποιώντας μηχανήματα.

Εκτός από τις πτώσεις βράχων στο δρόμο προς τον Αθηνιό, η έντονη νυχτερινή βροχόπτωση, δημιούργησε προβλήματα και σε άλλα σημεία του νησιού.

Σαρώνει και τη Θάσο η κακοκαιρία

Η ισχυρή κακοκαιρία Adel που σαρώνει τη χώρα από το βράδυ της Παρασκευής χτύπησε με ιδιαίτερη ένταση τη Θάσο, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε οικισμούς και υποδομές του νησιού.

Η περιοχή που επλήγη περισσότερο είναι η Ποταμιά, στα ανατολικά του νησιού, όπου ορμητικοί χείμαρροι προκάλεσαν μεγάλης έκτασης φθορές:

Δρόμοι μέσα στο χωριό ξηλώθηκαν από τη δύναμη του νερού

μέσα στο χωριό από τη δύναμη του νερού Ισόγεια και αποθήκες πλημμύρισαν , προκαλώντας ζημιές σε περιουσίες

, προκαλώντας ζημιές σε περιουσίες Η βροχή ήταν τόσο έντονη που έσπασε γούρνα στο σημείο απ’ όπου ξεκινά το μονοπάτι προς το Υψάριο, με αποτέλεσμα το νερό να υπερχειλίσει και να παρασύρει ό,τι βρήκε μπροστά του

Σύμφωνα με τον αυτόματο σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, από τις 00:00 έως τις 11:10 το πρωί του Σαββάτου καταγράφηκαν 79 mm βροχής, ποσότητα που εξηγεί τη σφοδρότητα των πλημμυρικών φαινομένων.

Η βροχόπτωση δεν σταμάτησε ούτε λεπτό έως το πρωί, επιτείνοντας τα προβλήματα.

Η κακοκαιρία δεν περιορίστηκε στην Ποταμιά. Σημαντικά προβλήματα έχουν αναφερθεί επίσης σε:

Λιμένα

Παναγία

Ο Δήμος Θάσου απευθύνει ισχυρή έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να παραμένουν ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα φαινόμενα παραμένουν σε εξέλιξη και η κατάσταση σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου θεωρείται επικίνδυνη.

