search
ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025 02:38
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.11.2025 14:35

ΣΥΡΙΖΑ: «Το Ταμείο Ανάκαμψης απουσιάζει από την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, παρούσες οι απευθείας αναθέσεις»

29.11.2025 14:35
SYRIZA NEW

«Απόν το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, παρούσες οι απευθείας αναθέσεις» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ.

Ξαφνικό ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τον κίνδυνο λειψυδρίας

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το θέμα της λειψυδρίας και την αντιμετώπιση από την κυβέρνηση, αναφέρει: «Μιλάνε για λειψυδρία, σκέφτονται απευθείας αναθέσεις

Το ξαφνικό ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τον κίνδυνο λειψυδρίας στην Αττική, η οποία ήδη κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, φαίνεται πως υποκρύπτει μια ακόμα επιχείρηση διανομής δημόσιου χρήματος σε ημετέρους με απευθείας αναθέσεις», αναφέρει στην ανακοίνωση και προσθέτει: «Έχοντας προετοιμάσει το έδαφος από το καλοκαίρι με σχετική νομοθετική ρύθμιση, η κυβέρνηση ετοιμάζει την ανάθεση του έργου “Εύρυτος” ύψους 535 εκατ. ευρώ χωρίς ανοικτό διαγωνισμό και με τη διαδικασία του κατεπείγοντος».

Ακολούθως υποστηρίζει ότι «αυτό πιθανά θα είναι μόνο η αρχή» και εξηγεί: «Η ΕΥΔΑΠ ζητάει εδώ και καιρό από τηνΡυθμιστική Αρχή Υδάτων αυξήσεις στους λογαριασμούς για να χρηματοδοτηθούν διάφορα έργα ύψους 2,5 δισ. ευρώ, και ο βίος της κυβέρνησης Μητσοτάκη δείχνει πως μάλλον δεν θα διστάσει να επιβαρύνει τους καταναλωτές με ένα ακόμα χαράτσι επικαλούμενη έκτακτες ανάγκες, όπως την απειλή της λειψυδρίας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «η μείωση των υδάτινων αποθεμάτων δεν είναι “κεραυνός εν αιθρία”, όπως αποδεικνύουν πάμπολλα δημοσιεύματα των τελευταίων χρόνων π.χ. για τη μείωση της στάθμης του Μόρνου, ούτε έχει ξεχάσει κανείς τη λειψυδρία της δεκαετίας του ’90 και τα “τούβλα στο καζανάκι”. Τα διαχρονικά ζητήματα απαιτούν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, μελέτες σε βάθος χρόνου και προσανατολισμό στις κοινωνικές ανάγκες, αντί για πυροτεχνήματα και αναζήτηση ευκαιριών για διανομή κονδυλίων σε “ισχυρούς φίλους” του συστήματος Μητσοτάκη».

Κλείνοντας καταγγέλλει ότι «Η κυβέρνηση των αρίστων μάλλον δεν αντιλαμβάνεται ότι η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της δεν είναι κάποια φιλολογική έννοια, αλλά υπαρκτή πρόκληση. Αν το είχε έστω και λίγο καταλάβει, θα είχε φροντίσει να εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης έργα για την αντιμετώπιση ακριβώς αυτών των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, αντί να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις».

Διαβάστε επίσης:

Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση δεν έδωσε το 70% της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες»

Μητσοτάκης: Ομιλητής στο 4ο Επενδυτικό Συνέδριο του ΧΑΑ με τη Morgan Stanley, τη Δευτέρα στο Λονδίνο

Νέες αγορές εξοπλισμών από ΗΠΑ: Ο Δένδιας παραγγέλνει πυραύλους Hellfire με λέιζερ για τα Απάτσι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνουν στους δρόμους οι αγρότες: Πού στήνονται τα πρώτα μπλόκα

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: Καταγγελία για χαστούκι του προέδρου του Αιγάλεω στον τερματοφύλακα της ομάδας

maduro trump
ΚΟΣΜΟΣ

Εντείνεται η πίεση Τραμπ στη Βενεζουέλα – Για «αποικιοκρατική απειλή» μιλάει το ΥΠΕΞ της κυβέρνησης Μαδούρο

thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Εντοπίστηκε παράνομο κέντρο απεξάρτησης – Δύο συλλήψεις

kievo oukrania 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Οικονομική «μαύρη τρύπα» – Το αστρονομικό ποσό που θα χρειαζόταν για την ανοικοδόμηση αν η ανακωχή ερχόταν… αύριο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό, με ενδιαφέρει μόνο να κερδίσω την αιώνια ζωή» (Video)

kokkidou-new
LIFESTYLE

Ελένη Κοκκίδου: «Ήμουν ένα δυστυχισμένο παιδί, έψαχνα απεγνωσμένα να βρω ανθρώπους να μου δείξουν τον δρόμο» (Video)

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

ΚΘΒΕ-AYTH_H_NYXTA-PROMO-Mike-Rafail-3
ADVERTORIAL

ΚΘΒΕ: «Αυτή η Νύχτα Μένει» έρχεται τον Δεκέμβριο στο Βασιλικό Θέατρο

tokas-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Χαρά Τόκα για τα δικαιώματα των συνθετών - «Το κέρδος που δεν μετριέται σε χρήμα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025 01:25
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνουν στους δρόμους οι αγρότες: Πού στήνονται τα πρώτα μπλόκα

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: Καταγγελία για χαστούκι του προέδρου του Αιγάλεω στον τερματοφύλακα της ομάδας

maduro trump
ΚΟΣΜΟΣ

Εντείνεται η πίεση Τραμπ στη Βενεζουέλα – Για «αποικιοκρατική απειλή» μιλάει το ΥΠΕΞ της κυβέρνησης Μαδούρο

1 / 3