Θεσσαλονίκη: Άγρια επίθεση 32χρονου σε αστυνομικό – Του έριχνε μπουνιές, έπεσε κάτω

Ένας 32χρονος επιτέθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε ανθυπαστυνόμο την ώρα που πραγματοποιούσε ειδικό έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ήταν περίπου 3:40 τα ξημερώματα, όταν το κλιμάκιο αστυνομικών μπήκε στο κατάστημα για τον προβλεπόμενο έλεγχο. Τότε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 32χρονος όρμησε απρόκλητα στον αστυνομικό, χτυπώντας τον με γροθιές.

Ο δράστης συνέχισε την επίθεση ακόμη κι όταν ο ανθυπαστυνόμος κατέρρευσε στο έδαφος τραυματισμένος, επιμένοντας να τον χτυπά.

Παρά τη σθεναρή αντίσταση του 32χρονου, οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

