29.11.2025 17:43

Θεσσαλονίκη: Άγρια επίθεση 32χρονου σε αστυνομικό – Του έριχνε μπουνιές, έπεσε κάτω

29.11.2025 17:43
astinomia-new

Ένας 32χρονος επιτέθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε ανθυπαστυνόμο την ώρα που πραγματοποιούσε ειδικό έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ήταν περίπου 3:40 τα ξημερώματα, όταν το κλιμάκιο αστυνομικών μπήκε στο κατάστημα για τον προβλεπόμενο έλεγχο. Τότε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 32χρονος όρμησε απρόκλητα στον αστυνομικό, χτυπώντας τον με γροθιές.

Ο δράστης συνέχισε την επίθεση ακόμη κι όταν ο ανθυπαστυνόμος κατέρρευσε στο έδαφος τραυματισμένος, επιμένοντας να τον χτυπά.

Παρά τη σθεναρή αντίσταση του 32χρονου, οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνουν στους δρόμους οι αγρότες: Πού στήνονται τα πρώτα μπλόκα

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: Καταγγελία για χαστούκι του προέδρου του Αιγάλεω στον τερματοφύλακα της ομάδας

maduro trump
ΚΟΣΜΟΣ

Εντείνεται η πίεση Τραμπ στη Βενεζουέλα – Για «αποικιοκρατική απειλή» μιλάει το ΥΠΕΞ της κυβέρνησης Μαδούρο

thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Εντοπίστηκε παράνομο κέντρο απεξάρτησης – Δύο συλλήψεις

kievo oukrania 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Οικονομική «μαύρη τρύπα» – Το αστρονομικό ποσό που θα χρειαζόταν για την ανοικοδόμηση αν η ανακωχή ερχόταν… αύριο

