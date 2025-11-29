Θεσσαλονίκη: Καταγγελία για ομοφοβική επίθεση από μέλη της Χρυσής Αυγής

Ομοφοβική επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (28/11) στη Θεσσαλονίκη, κατά δύο ατόμων.

Όπως καταγγέλλει η ομάδα Slyvia Rivera, η επίθεση σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν τα δύο άτομα δέχτηκαν επίμονη λεκτική ομοτρανσφοβική επίθεση από τουλάχιστον 7-8 ανήλικους φασίστες υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής. Τα δύο άτομα, ενώ απλά άραζαν στον πεζόδρομο της Γούναρη, χωρίς να κάνουν κάτι άλλο πέρα από το να κουβεντιάζουν χαλαρά, είδαν την παρέα των εφήβων να κινείται απειλητικά, βρίζοντας χυδαία, χλευάζοντας και τραυμπουκίζοντας, αλλά και φτύνοντάς τα από πολύ κοντινή απόσταση και φωνάζοντας “τραβέλια”, “Αίμα, Τιμή, Χρυσή Αυγή”, “ανωμαλίες”, ρωτώντας αν “βαράνε ενδοφλέβιες”

Κάποια στιγμή, όταν η αριθμητική υπεροχή των ανήλικων έγινε ολοφάνερη και ολοένα και πιο επικίνδυνη, και η απόσταση μεταξύ τους όλο και έκλεινε σε σημείο να στέκονται πλέον από πάνω τους, μια παρέα μάλλον αλληλέγγυων στάθηκε δίπλα στα δύο non binary άτομα αποτρέποντας μια κλιμάκωση από την πλευρά των ανήλικων, που είναι άγνωστο ως πού θα μπορούσε να φτάσει. Τελικώς, οι έφηβοι αποχώρησαν φωνάζοντας “μόνο Χρυσή Αυγή”, διαπιστώνοντας ότι τα δύο άτομα δεν υποχωρούν. Δυστυχώς ο περισσότερος κόσμος του πεζόδρομου έμεινε απαθής, πέρα από την προαναφερθείσα παρέα”.

Για την επίθεση, η ομάδα καλεί σε αντανακλαστική πορεία το απόγευμα του Σαββάτου (29/11) στην Καμάρα.

“Ήταν απόλυτα σαφές σε όλη τη διάρκεια της επίθεσης”, μεταφέρει το μέλος μας, “το πόσο συνδεδεμένες είναι οι καταπιέσεις μας. Μέσα σ’ αυτά τα λεπτά που μας έκαναν επίθεση λεκτικά κατάφεραν να εξαπολύσουν φασισμό, τρανσφοβία, ομοφοβία, κριτική στα σώματά μας και τοξικοφοβία. Ήταν πολύ σοκαριστικά το μίσος που ανάβλυζε από τις εκφράσεις τους και η αηδία που τους προκαλούσε η παρουσία μας. Ταυτόχρονα, μου έγινε ξεκάθαρο και το εξής: η ίδια η παρουσία μας στο δημόσιο χώρο είναι μια πράξη επανάστασης. Η ελεύθερη έκφρασή μας τους δυναμιτίζει σε βαθμό που νιώθουν την ανάγκη να την πολεμήσουν επιτόπου. Δε σταματάμε. Θα είμαστε εδώ, θα κυκλοφορούμε, θα εκφραζομαστε, σαν γροθιά στο στομάχι του φασισμού και της ετεροκανονικότητας. Δίπλα το ένα στο άλλο, γιατί η αλληλεγγύη είναι το μόνο που έχουμε “.

Πρέπει να πάρουμε πίσω τις κεντρικές πλατείες και τους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Δεν πάει άλλο. Μπορεί η παρέα των ανηλίκων αυτού του περιστατικού να μην μπορεί να συγκριθεί αριθμητικά με τον ομοτρανσφοβικό όχλο εκατοντάδων ατόμων της ανάλογης επίθεσης στην Αριστοτέλους στις 9 Μαρτίου του 2024, όμως αυτή τη φορά επρόκειτο για απροκάλυπτα νεοναζί (οργανωμένους ή όχι, δεν μπορούμε να ξέρουμε ωστόσο) και σε ένα πολύ πιο “δικό μας” μέρος: τη ευρύτερη περιοχή της Ναυαρίνου.

Οι πλάτες της κυβέρνησης και του συστήματος στην ακροδεξιά, αλλά και η ευθεία υποστήριξη κι ενσωμάτωση της αντι-woke φρασεολογίας και αντζέντας έχουν δώσει άπλετο έδαφος στους ακροδεξιούς και τους νεοναζί να χύνουν το ομοτρανσφοβικό και ρατσιστικό δηλητήριό τους. Η ακροδεξιά αξιοποιεί τη συνεχίζομενη οικονομική κρίση της πλειονότητας της κοινωνίας για να στοχοποιεί τις ήδη καταπιεσμένες κοινωνικές ομάδες (και φυσικά και τα σωματεία και συνδικάτα, ως ορκισμένος εχθρός του εργατικού κινήματος), ώστε να ρίξει στάχτη στα μάτια του κόσμου για τους πραγματικούς υπαίτιους της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Παράλληλα, φυσικά η ακροδεξιά πατάει σε υπαρκτά πατριαρχικά και ομοτρανσφοβικά φρονήματα μεγάλου μέρους της κοινωνίας, ασχέτως των οικτρών οικονομικών δεδομένων των τελευταίων τουλάχιστον 20 χρόνων.

Σε αυτό το πλαίσιο που υπάρχει τον τελευταίο καιρό, πρέπει να προσέξουμε και μια ακόμα πτυχή: όπως φαίνεται οι ακροδεξιές και ομοτρανσφοβικές αντιλήψεις βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στις παρέες των ανήλικων. Είναι κρίσιμο να σταματήσει το κράτος να τροφοδοτεί διά της σιωπής (στην καλύτερη περίπτωση) μέσα στα σχολεία την ομοτρανσφοβία και να οργανώσει αντιομοτρανσφοβικά προγράμματα σεξουαλικής αντισεξιστικής αγωγής σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης με βάση και τις προτάσεις των σωματείων των εκπαιδευτικών.

Για την ώρα πρέπει να κάνουμε πράξη το σύνθημα “ούτε σπιθαμή γης στους νεοναζί και τους ακροδεξιούς”. Μαζευόμαστε όλα σήμερα Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις 19:30 στην Καμάρα και βγαίνουμε στους δρόμους για αντιτρανσφοβική και αντιφασιστική πορεία. Με trans, rainbow και κάθε είδους λοατκια σημαίες, αλλά και τα σύμβολα και τις σημαίες όλων των αλληλέγγυων συλλογικοτήτων.

Ο έρωτας υπάρχει πέρα από τον νόμο

ΕΙΜΑΣΤΕ – ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ – ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ

ομάδα Sylvia Rivera – για ένα κινηματικό Thessaloniki Pride

*χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι αν πχ κρατιόντουσαν χέρι-χέρι ή φιλιόντουσαν, θα ήταν οποιουδήποτε είδους “πρόκληση”.

