30.11.2025 09:43

Άδωνις Γεωργιάδης: Το βιβλίο που ξεπούλησε και οι ευχές της Ντόρας

30.11.2025 09:43
bakogianni_adwnis

Το νέο του βιβλίο με τίτλο «Ρώμη: Από την Άνοδο στην Πτώση» παρουσίασε, το βράδυ του Σαββάτου, ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από την παρουσίαση, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός πως «δεν έμεινε ούτε ένα αντίτυπο» αλλά και γιατί «εξαντλήθηκαν και οι προηγούμενοι δύο τόμοι».

«Μία μικρή γεύση του τι έγινε σήμερα στο Κάραβελ… Ευχαριστώ τον κόσμο για την αγάπη του! Δεν έμεινε ούτε ένα αντίτυπο και ταυτόχρονα εξαντλήθηκαν και οι προηγούμενοι δύο τόμοι. Πραγματικά τέτοια παρουσίαση δεν είχε προηγούμενο. Όσοι θέλετε βιβλία πρέπει να το παραγγείλετε», έγραψε στο Χ.


Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η υφυπουργός Ανάπτυξης Ζωή Ράπτη, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Μάκης Βορίδης, ο Νίκος Ρωμανός, η Ματίνα Παγώνη, ο Κωνσταντίνος Φλώρος και πλήθος κόσμου.

Η Ντόρα Μπακογιάννη δημοσίευσε φωτογραφίες από την παρουσίαση σημειώνοντας πως την παρακολούθησε με «μεγάλη χαρά». «Ακούσαμε πράγματα και γεγονότα που δεν είναι ευρέως γνωστά, εξηγούν όμως την ιστορική εξέλιξη. Να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο σου Άδωνι!», έγραψε.

Ο υπουργός Υγείας είπε πως έστειλε το βιβλίο του στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, όπως έκανε και ο τελευταίος.

Από την …Ιθάκη στη Ρώμη ένα πράγμα.

