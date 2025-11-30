Χαλκίδα: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν και λήστεψαν άνδρα για ένα κινητό

Άγρια επίθεση δέχτηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Χαλκίδα, ένας άνδρας από ομάδα νεαρών, ενώ περπατούσε στην οδό Αναστάσεως.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:30 τη νύχτα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του eviathema.gr, ο άτυχος άνδρας περπατούσε στον δρόμο όταν ξαφνικά τον περικύκλωσαν τέσσερα ανήλικα άτομα.

Η προσέγγιση των δραστών δεν περιορίστηκε σε απειλές, καθώς γρήγορα η κατάσταση κλιμακώθηκε βίαια. Οι νεαροί άρχισαν να γρονθοκοπούν το θύμα με μανία, φτάνοντας στο σημείο να τον σύρουν στο οδόστρωμα προκειμένου να κάμψουν την αντίστασή του.

Αφού κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν χρησιμοποιώντας σωματική βία, οι δράστες άρπαξαν το κινητό του τηλέφωνο καθώς και άλλα προσωπικά αντικείμενα που έφερε πάνω του εκείνη τη στιγμή. Αμέσως μετά την πράξη τους, η ομάδα των ανηλίκων τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση, αφήνοντας το θύμα χτυπημένο και σοκαρισμένο στο σημείο της επίθεσης.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση μετά την ειδοποίηση για το συμβάν. Στην οδό Αναστάσεως έσπευσαν περιπολικά και αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Χαλκίδας. Οι αρχές προχώρησαν αμέσως στη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων για την ταυτοποίηση των δραστών, ενώ εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τεσσάρων ανηλίκων που συμμετείχαν στην επίθεση.

