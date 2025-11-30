search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

30.11.2025 16:27

Χαλκίδα: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν και λήστεψαν άνδρα για ένα κινητό

30.11.2025 16:27
astinomia-new

Άγρια επίθεση δέχτηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Χαλκίδα, ένας άνδρας από ομάδα νεαρών, ενώ περπατούσε στην οδό Αναστάσεως.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:30 τη νύχτα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του eviathema.gr, ο άτυχος άνδρας περπατούσε στον δρόμο όταν ξαφνικά τον περικύκλωσαν τέσσερα ανήλικα άτομα.

Η προσέγγιση των δραστών δεν περιορίστηκε σε απειλές, καθώς γρήγορα η κατάσταση κλιμακώθηκε βίαια. Οι νεαροί άρχισαν να γρονθοκοπούν το θύμα με μανία, φτάνοντας στο σημείο να τον σύρουν στο οδόστρωμα προκειμένου να κάμψουν την αντίστασή του.

Αφού κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν χρησιμοποιώντας σωματική βία, οι δράστες άρπαξαν το κινητό του τηλέφωνο καθώς και άλλα προσωπικά αντικείμενα που έφερε πάνω του εκείνη τη στιγμή. Αμέσως μετά την πράξη τους, η ομάδα των ανηλίκων τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση, αφήνοντας το θύμα χτυπημένο και σοκαρισμένο στο σημείο της επίθεσης.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση μετά την ειδοποίηση για το συμβάν. Στην οδό Αναστάσεως έσπευσαν περιπολικά και αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Χαλκίδας. Οι αρχές προχώρησαν αμέσως στη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων για την ταυτοποίηση των δραστών, ενώ εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τεσσάρων ανηλίκων που συμμετείχαν στην επίθεση.

ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Ηλεία

maduro
ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο στον ΟΠΕΚ+: «Οι ΗΠΑ θέλουν στρατιωτική κατάληψη των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας – Κινδυνεύει διεθνώς η σταθερότητα»

witkoff – putin 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Στην Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου ο Γουίτκοφ

Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Καλές πιθανότητες για συμφωνία Ουκρανίας και Ρωσίας – Όλοι θέλουν να τελειώσει αυτό»

superLeagu
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός, τεράστια διπλά για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ

kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνά με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

san martin_Tim Van de Velde
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στον Τιμ Βαν Ντε Βέλντε το Διεθνές Βραβείο Fair Play για τη βοήθεια στον Σαν Μαρτίν - «Δεν χρειάστηκε ποτέ να το σκεφθώ δύο φορές»

