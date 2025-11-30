Στην Άγκυρα βρέθηκε το Σάββατο 29/11 ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος έδωσε το παρών στο Συνέδριο του κεμαλικού και σοσιαλδημοκρατικού κόμματος CHΡ, στο οποίο ανήκει και ο κρατούμενος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμαγλου για τον οποίο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εξέφρασε την αλληλεγγύη του.

Ειδικότερα, ο Σωκράτης Φάμελλος, πραγματοποίησε συναντήσεις με τον αντιπρόεδρο και υπεύθυνο για θέματα εξωτερικής πολιτικής του CHP, Ναμίκ Ταν και με τη συμπρόεδρο του DEM, Τουλάι Χατιμογκουλάρι.

Στη συνάντηση με τον Ναμίκ Ταν, ο Σωκράτης Φάμελλος εξέφρασε την αμέριστη αλληλεγγύη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον πολιτικό κρατούμενο δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου αλλά και στα εκατοντάδες στελέχη, δημάρχους και μέλη του CHP που βρίσκονται στις τουρκικές φυλακές. Ζήτησε την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και την ενίσχυση της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου στην Τουρκία.

Επεσήμανε πως αποδίδει μεγάλη σημασία στη φιλία και στη συνεργασία μεταξύ, των δύο κομμάτων, καθώς μοιράζονται τις ίδιες αξίες για Ειρήνη, Δημοκρατία, Κράτος Δικαίου και Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Επίσης, τόνισε πως ο ελληνοτουρκικός διάλογος θα πρέπει να γίνει στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, με αξιοποίηση και ενίσχυση του ευρωπαϊκού πλαισίου, στην προοπτική ενίσχυσης της σχέσης της Τουρκίας με την ΕΕ. Όπως είπε, ο εκδημοκρατισμός της Τουρκίας και οι ευρωπαϊκές αξίες είναι σημαντικές και για τους πολίτες της Τουρκίας, αλλά και για τις σχέσης καλής γειτονίας με την Ελλάδα.

Επανέλαβε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το Κυπριακό, για μια λύση διζωνικής – δικοινοτικής ομοσπονδίας με μία ιθαγένεια, χωρίς εγγυήσεις και χωρίς κατοχικά στρατεύματα, όπως προβλέπει και ο ΌΗΕ, και για την ανάγκη επανεκκίνησης του διαλόγου για λύση εκεί που διεκόπη στον Κραν Μοντανά το 2017.

Από τη μεριά του, ο Ναμίκ Ταν τόνισε πως και τα δύο κόμματα μοιράζονται κοινές αξίες, συμφώνησε στην ανάγκη να είναι διαρκής ο διάλογος όλων των προοδευτικών δυνάμεων και τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας των δύο χωρών. Επίσης, υποστήριξε πως ο πρόεδρος Ερντογάν χρησιμοποιεί τις διώξεις μέσω της Δικαιοσύνης εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων, με αποτέλεσμα δεκάδες στελέχη μέλη του κόμματος να είναι στη φυλακή με ψευδείς κατηγορίες και ζήτησε τη στήριξη από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τον δημοκρατικό κόσμο της Ελλάδας.

Ο Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε ότι ήταν επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να εκπροσωπηθεί σε επίπεδο προέδρου στο Συνέδριο του CHP, που είναι μέλος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, εκφράζοντας έτσι την ανάγκη ενίσχυσης της σχέσης των δύο κομμάτων και την έκφραση αλληλεγγύης κατά των πολιτικών διώξεων της κυβέρνησης Ερντογάν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τη συμπρόεδρο του DEM, Τουλάι Χατιμογκουλάρι, ο Σωκράτης Φάμελλος εξέφρασε για ακόμα μια φορά την αλληλεγγύη του προς τον άδικα φυλακισμένο Σελαχατίν Ντεμιρτάς, καθώς και προς τα στελέχη και τους εκλεγμένους δημάρχους του DEM (πρώην HDP). Δεσμεύτηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα μεταφέρει και στα Ευρωπαϊκά Όργανα, το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης, την ανάγκη προστασίας του Κράτους Δικαίου και τήρησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που παραβιάζει η κυβέρνηση Ερντογάν.

«Είμαστε σύντροφοι, μοιραζόμαστε κοινές αξίες. Βρισκόμαστε εδώ με μεγάλο ενδιαφέρον για να μάθουμε περισσότερα από εσάς για τις τελευταίες εξελίξεις στη Τουρκία, για τις δημοκρατικές ελευθερίες και την πρόταση για τη διαδικασία ειρήνης μετά και το δημόσιο αίτημα του Αμπντουλάχ Οτσαλάν» τόνισε μεταξύ άλλων.

Η Τουλάι Χατιμογκουλάρι αναφέρθηκε στη μακρόχρονη φιλία των δύο κομμάτων και περιέγραψε την κατάσταση στην Τουρκία, κάνοντας λόγο για έλλειψη Δημοκρατίας στη χώρα, η οποία, όπως τόνισε «βρίσκεται πολύ μακριά από την Ευρώπη».

Ο Σωκράτης Φάμελλος προσκάλεσε τις αντιπροσωπείες και των δύο κομμάτων να επισκεφθούν τη χώρα μας, τονίζοντας τη μεγάλη σημασία να συνεχιστεί ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ τους, προς όφελος των δύο λαών.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν επίσης ο αντιπρόεδρος του ΚΕΑ, Γιάννης Μπουρνούς και ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρήστος Κυμπιζής, η συντονίστρια Διεθνών Σχέσεων του CHP, Σουλέ Μπουτσάκ και το μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του DEM, Λοκμάν Σαζάν.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Άγκυρα ο Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε και ενημερώθηκε και από τα στελέχη της Ελληνικής Πρεσβείας.

