IRIS: Υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις από Δευτέρα – Τι ισχύει με τα πρόστιμα και τα όρια συναλλαγών

Από αύριο, Δευτέρα τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS για όλες τις επιχειρήσεις της χώρας, ανεξαρτήτως μεγέθους ή δραστηριότητας.

Έτσι από την 1η Δεκεμβρίου, οι καταναλωτές θα μπορούν, κατά την πληρωμή στο ταμείο, να επιλέξουν -πέρα από κάρτα ή μετρητά- την άμεση μεταφορά χρημάτων μέσω IRIS από το κινητό τους τηλέφωνο. Η συναλλαγή θα πραγματοποιείται απευθείας από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη στον λογαριασμό της επιχείρησης, επιταχύνοντας σημαντικά τη διαδικασία πληρωμής.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι κάθε πληρωμή, είτε μέσω κάρτας είτε μέσω IRIS, να οδηγεί υποχρεωτικά και αυτόματα στην έκδοση απόδειξης από το ταμειακό σύστημα της επιχείρησης, διασφαλίζοντας απόλυτη διαφάνεια και άμεση ενημέρωση της Φορολογικής Διοίκησης.

Πόσοι χρησιμοποιούν το σύστημα IRIS

Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών έχουν διεισδύσει ακόμα και στις συναλλαγές της καθημερινότητας. Είναι ενδεικτικό ότι 4.120.425 καταναλωτές έχουν εγγραφεί στο IRIS κι εκτελούν τις μεταφορές χρημάτων τους, άμεσα και εύκολα σε φίλους, με χρήση του αριθμού κινητού, ενώ 571.713 επαγγελματίες εισπράττουν εντός δευτερολέπτων οφειλές από πελάτες τους άμεσα και εύκολα μέσω IRIS.

Τα όρια συναλλαγών

Τα όρια συναλλαγών μέσω του συστήματος IRIS παραμένουν προς το παρόν τα ίδια: 500 ευρώ ανά ημέρα για πληρωμές μεταξύ ιδιωτών ή προς επαγγελματίες, με μέγιστο όριο 1.000 ευρώ ημερησίως. Από τον Ιανουάριο του 2026, τα όρια αναμένεται να αυξηθούν στα 1.000 ευρώ ημερησίως και στα 5.000 ευρώ μηνιαίως για ιδιώτες, στο πλαίσιο της σταδιακής επέκτασης της χρήσης του συστήματος.

Τα πρόστιμα

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών γίνεται εναρμόνιση των προστίμων που προβλέπονται για τη διασύνδεση POS-ταμειακών μηχανών-Taxisnet, με τα όσα θα ισχύουν από την 1η Δεκεμβρίου για τις πληρωμές και με IRIS:

Για όσες επιχειρήσεις, δεν συμμορφωθούν με την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS και διασύνδεσης τους με POS- ταμειακές- ΑΑΔΕ, το πρόστιμο είναι 10.000 ευρώ, εφόσον τηρούν απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ για διπλογραφικά. Το πρόστιμο μειώνεται κατά 50%, όταν επιβάλλεται σε επιχειρήσεις που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, πλην των τόπων που έχουν ανακηρυχθεί ως τουριστικοί.

Για τις οντότητες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια στον τομέα των υπηρεσιών πληρωμών και δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων «EFT/POS» προβλέπεται πρόστιμο 200.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής 300.000 ευρώ.

Εφόσον οι παραπάνω οντότητες δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια αναβάθμισης των τερματικών «EFT/POS» για τα οποία εμφανίζονται ως διαχειριστές στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών, προβλέπεται πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Αν έχει γίνει αναβάθμιση μόνο κάποιων τερματικών «EFT/POS», επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά τερματικό που δεν θα έχει αναβαθμιστεί. Ωστόσο, για να καθησυχάσουν την αγορά σχετικά με τον κίνδυνο επιβολής προστίμων, το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ διαβεβαιώνουν ότι θα υπάρχει μεταβατική περίοδος κατά την οποία θα δίνονται μόνο συστάσεις, ιδιαίτερα σε περίπτωση που παρουσιαστούν τεχνικά προβλήματα στη χρήση των πληρωμών μέσω IRIS ή στη σύνδεση με POS και ταμειακές μηχανές.

