Η Ελλάδα εντάσσεται στο EuroPA το 2026, προσφέροντας διασυνοριακές πληρωμές IRIS σε Ευρώπη

Ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη ευρωπαϊκή διαλειτουργικότητα των άμεσων πληρωμών αναμένεται να πραγματοποιήσει η Ελλάδα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Σύμφωνα με τη CEO της ΔΙΑΣ, Σταυρούλα Καμπουρίδου, η χώρα θα ενταχθεί επισήμως στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία EuroPA κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ανοίγοντας τον δρόμο για χρήση του IRIS σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές – και αντίστροφα, για χρήση αντίστοιχων υπηρεσιών από ξένους επισκέπτες στη χώρα μας.

Η κίνηση αυτή αποτελεί σημαντική αναβάθμιση για το ελληνικό οικοσύστημα πληρωμών. Όπως τόνισε η κα Καμπουρίδου, η ένταξη στο EuroPA θα επιτρέψει στους πολίτες να χρησιμοποιούν ένα οικείο σύστημα άμεσων πληρωμών σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, χωρίς πρόσθετο κόστος και χωρίς να χρειάζεται να προσαρμόζονται σε διαφορετικούς εθνικούς μηχανισμούς. Η δυνατότητα αυτή αναμένεται να ενισχύσει τη διασύνδεση μεταξύ αγορών, αλλά και να διευκολύνει ουσιαστικά ταξιδιώτες, τουρίστες και επιχειρήσεις.

Το EuroPA αποτελεί μια πανευρωπαϊκή προσπάθεια ενοποίησης των A2A (Account-to-Account) συστημάτων και ξεκινά ενώνοντας τέσσερις εθνικούς παρόχους πληρωμών: τη ΔΙΑΣ από την Ελλάδα, τη SIBS από την Πορτογαλία, το Bizum από την Ισπανία και το BANCOMAT από την Ιταλία. Με τη συνεργασία αυτή, οι χρήστες θα μπορούν να πραγματοποιούν άμεσες πληρωμές με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν στις χώρες τους, αξιοποιώντας κοινές τεχνολογικές υποδομές και ενιαία λογική λειτουργίας.

Η συμμετοχή του IRIS στο EuroPA εντάσσεται σε ένα ευρύτερο δίκτυο που εκτιμάται ότι θα καλύπτει περίπου 105 εκατ. πολίτες σε 10 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Νορβηγίας, της Σουηδίας, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Πολωνίας και της Ανδόρρας. Το IRIS, με ήδη πάνω από 4 εκατ. ενεργούς χρήστες στην Ελλάδα, αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες άμεσων πληρωμών στη χώρα μας. Η ΔΙΑΣ αναμένεται να διαχειριστεί το 2025 αξία συναλλαγών που θα ξεπεράσει τα 560 δισ. ευρώ, γεγονός που υπογραμμίζει την ωριμότητα και την ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς πληρωμών.

Παράλληλα, από την 1η Δεκεμβρίου, το IRIS επεκτείνει δραστικά τη χρήση του, καθώς όλοι οι καταναλωτές θα μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές μέσω QR code σε κάθε φυσικό και ηλεκτρονικό κατάστημα της χώρας, χωρίς κανένα όριο ποσού. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου, υποχρεούνται πλέον να αποδέχονται άμεσες πληρωμές IRIS.

Με την ένταξη στο EuroPA και τη συνεχή διεύρυνση των δυνατοτήτων του IRIS, η Ελλάδα φαίνεται να αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή μετάβαση στις σύγχρονες, άμεσες και πλήρως ψηφιακές πληρωμές.

