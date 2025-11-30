Ορφέας Αυγουστίδης: «Είμαι rule follower για να μπορώ να είμαι και breaker!»

Για τη σχέση του με το χρήμα, για τον 5χρονο γιο του, αλλά και για τη φιλοσοφία του για τη ζωή μίλησε ο Ορφέας Αυγουστίδης στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega.

«H δική μου σχέση με το χρήμα… Προσπαθώ να ζω μία ζωή που δεν θα μου επιβάλλει να ζω με ένα τρόπο που δε μου αρέσει προκείμενου να έχω καλή σχέση με το χρήμα», ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός με αφορμή τη θεατρική παράσταση που πρωταγωνιστεί.

«Προσπαθώ να είμαι κοντά σε αυτό που είμαι εγώ και να μην καμώνομαι. Να μην προσπαθώ να θυμηθώ τι είπα προχθές για να είμαι συνεπής», πρόσθεσε.

Μιλώντας για τον γιο του, αποκάλυψε ότι τα τελευταία πέντε χρόνια προσπαθεί να εξελίσσεται καθημερινά: «Στα 5 χρόνια πατρότητας προσπαθώ περισσότερο να είμαι καλύτερος άνθρωπος. Δεν ξέρω αν έγινε. Η υπομονή δοκιμάζεται».

Παραδέχτηκε, επίσης, πως τον προβληματίζει το τι πρόκειται να αντιμετωπίσει το παιδί του μεγαλώνοντας, ειδικά στην εφηβεία.

«Από εκεί ξεκινάει ο φόβος. Θες να οχυρώσεις το παιδί σου να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτά που θα έρθουν στην εφηβεία του. Δεν ξέρεις τι τον περιμένει. Είναι θεωρητικό αυτό που λέμε με τα social media και την τεχνολογία. Δεν θα είναι έτσι τα επόμενα χρόνια», εξήγησε.

Με αφορμή αυτή τη σκέψη, ο ηθοποιός σχολίασε τη σχέση του με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεκαθαρίζοντας πως δεν ασχολείται «γιατί δεν ήταν ακριβώς της δικής μου γενιάς».

Η τηλεόραση και η …παρουσίαση

Αναφερόμενος στην τηλεόραση και στο ενδεχόμενο να παρουσιάσει κάποια εκπομπή, ο Ορφέας Αυγουστίδης αποκάλυψε πως έχει δεχτεί προτάσεις. «Δεν το θεωρώ επόμενο. Εξαίρεση είναι. Δεν μένει πολύς χρόνος για αυτό», ανέφερε και ξεκαθάρισε πως για να το κάνει θα πρέπει να σταματήσει κάτι άλλο.

«Πρέπει να σταματήσεις αυτό που κάνεις για να το κάνεις αυτό. Θα το έκανα αν πραγματικά με αφορούσε και ήθελα να ασχοληθώ έστω για λίγο. Δεν είναι στις ευκολίες μου, οπότε θα έπρεπε να αφιερώσω ακόμη περισσότερο χρόνο», είπε.

Rule follower ή rule breaker;

Προς το τέλος της συζήτησης, η Σίσσυ Χρηστίδου τον ρώτησε αν θεωρεί τον εαυτό του άνθρωπο που ακολουθεί τους κανόνες ή που τους παραβιάζει.

«Είμαι rule follower για να μπορώ να είμαι και breaker!», απάντησε.

