ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025
LIFESTYLE

30.11.2025 15:49

Ναταλία Γερμανού: Οι ευχές για τα γενέθλια του Άγγελου Λάτσιου – «Ελένη μου έχεις μεγαλώσει ένα σπουδαίο παλικάρι» (Video)

30.11.2025 15:49
germanou

Με αφορμή την τελευταία ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη για τα γενέθλια του Άγγελου Λάτσιου, η Ναταλία Γερμανού έδωσε τις ευχές της στην εκπομπή, «Καλύτερα δεν γίνεται».

«Να τον χαίρεται τον γιο της τον Αγγελάκο. Είναι παρά πολύ ευγενικό παιδί. Είναι πολύ ωραία μεγαλωμένος, τον συναντώ στο γυμναστήριο και μου μιλάει πάντα στον πληθυντικό. Είναι ευγενέστατος, είναι γλυκύτατος, Ελένη μου έχεις μεγαλώσει ένα σπουδαίο παλικάρι και να τον χαίρεστε και εσύ και ο Γιάννης και να είναι πάντα τυχερό και χαρούμενο το παιδί στη ζωή του», είπε η παρουσιάστρια.

ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Ηλεία

maduro
ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο στον ΟΠΕΚ+: «Οι ΗΠΑ θέλουν στρατιωτική κατάληψη των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας – Κινδυνεύει διεθνώς η σταθερότητα»

witkoff – putin 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Στην Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου ο Γουίτκοφ

Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Καλές πιθανότητες για συμφωνία Ουκρανίας και Ρωσίας – Όλοι θέλουν να τελειώσει αυτό»

superLeagu
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός, τεράστια διπλά για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ

kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνά με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

san martin_Tim Van de Velde
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στον Τιμ Βαν Ντε Βέλντε το Διεθνές Βραβείο Fair Play για τη βοήθεια στον Σαν Μαρτίν - «Δεν χρειάστηκε ποτέ να το σκεφθώ δύο φορές»

