Ναταλία Γερμανού: Οι ευχές για τα γενέθλια του Άγγελου Λάτσιου – «Ελένη μου έχεις μεγαλώσει ένα σπουδαίο παλικάρι» (Video)

Με αφορμή την τελευταία ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη για τα γενέθλια του Άγγελου Λάτσιου, η Ναταλία Γερμανού έδωσε τις ευχές της στην εκπομπή, «Καλύτερα δεν γίνεται».

«Να τον χαίρεται τον γιο της τον Αγγελάκο. Είναι παρά πολύ ευγενικό παιδί. Είναι πολύ ωραία μεγαλωμένος, τον συναντώ στο γυμναστήριο και μου μιλάει πάντα στον πληθυντικό. Είναι ευγενέστατος, είναι γλυκύτατος, Ελένη μου έχεις μεγαλώσει ένα σπουδαίο παλικάρι και να τον χαίρεστε και εσύ και ο Γιάννης και να είναι πάντα τυχερό και χαρούμενο το παιδί στη ζωή του», είπε η παρουσιάστρια.

