Θανάσης Λάλας: «H Άννα Βίσση είναι σπουδαία για το είδος που εκπροσωπεί αλλά δεν είναι Θεοδωράκης» (Video)

Ο Θανάσης Λάλας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και συνομίλησε με τον Νίκο Συρίγο, σχολιάζοντας την τηλεόραση αλλά και την πορεία της Άννας Βίσση.

Αρχικά, ο γνωστός δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην κρατική τηλεόραση, λέγοντας: «Πολλά πράγματα στην ΕΡΤ είναι καλά, δόθηκε η ευκαιρία σε κάποιους να κάνουν καλές εκπομπές».

Στη συνέχεια μίλησε για τα τηλεοπτικά talk shows και τη ζώνη μετάδοσής τους, τονίζοντας: «Σε κανένα μέρος του κόσμου τα talk shows δεν είναι μετά τις 12 το βράδυ, είναι στην prime time. Ποτέ δεν μου έχει προταθεί κάτι για την τηλεόραση, γιατί λέω αυτά που λέω. Ευτυχώς που υπάρχουν οι σατιρικές εκπομπές και λέγονται σοβαρά πράγματα, ενώ θα έπρεπε να τα λένε οι δημοσιογράφοι».

Τέλος, ο Θανάσης Λάλας αναφέρθηκε και στην Άννα Βίσση, επισημαίνοντας τη δυναμική της: «Η Άννα Βίσση θα μπορούσε να γεμίσει ακόμα πέντε φορές το Παναθηναϊκό Στάδιο, αλλά θα την προτιμούσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είναι σπουδαία για το είδος που εκπροσωπεί, αλλά δεν είναι Θεοδωράκης, δεν είναι Χατζιδάκις, δεν είναι Κάλας. Η Βίσση είναι Βίσση, είναι κάτι στο είδος της πολύ σημαντικό».

