Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

Νέα επιδείνωση του καιρού προβλέπει ο Σάκης Αρναούτογλου στην καθιερωμένη πρόγνωσή του στο youtube.

Όσον αφορά την Ελλάδα σήμερα προς το βράδυ οι νεφώσεις θα εξασθενίσουν και θα υπάρξει αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Η Δευτέρα θα είναι μία πολύ καλή ημέρα για όλη την Ελλάδα ωστόσο από την Τρίτη θα ξεκινήσουν κάποιες βροχές δυτικά βορειοδυτικά. Όπως είπε ο Σάκης Αρναούτογλου οι βροχές δεν θα πλησιάσουν την σφοδρότητα των προηγούμενων ημερών.

Η Τετάρτη θα είναι η πιο βροχερή ημέρα με βροχές, καταιγίδες και σποραδικές μπόρες σε πολλές περιοχές ωστόσο, τα φαινόμενα θα είναι πιο ήπια στις περιοχές που επλήγησαν τις προηγούμενες ημέρες.

Πέρα από την δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, από το απόγευμα της Τετάρτης βροχές θα υπάρξουν βροχές και καταιγίδες και σε νότιες περιοχές. Έντονα φαινόμενα αναμένονται σε ανατολικές περιοχές αλλά και στην Κρήτη.

Την Πέμπτη φαινόμενα θα έχει και πάλι στη δυτική Ελλάδα, στο Αιγαίο. Το απόγευμα φαίνεται πως θα βρέξει και στην Αττική, όπως είπε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Αυτά τα φαινόμενα που θα ξεκινήσουν από την Τετάρτη φαίνεται πως θα επηρεάσουν κυριότερα τη νότια και ανατολική χώρα.

