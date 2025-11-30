search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025
30.11.2025 23:56

Στον εισαγγελέα τη Δευτέρα ο Τούρκος υπήκοος που συνελήφθη με 8.000 εμβόλια κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

30.11.2025 23:56
aade embolia

Στην Εισαγγελία Αλεξανδρούπολης θα οδηγηθεί τη Δευτέρα (01.12.2025) ο 40χρονος Τούρκος υπήκοος που το βράδυ της 28ης Νοεμβρίου συνελήφθη με 8.000 παράνομα εμβόλια κατά της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, σκευάσματα προερχόμενα από την Τουρκία.

Ο 40χρονος Τούρκος εντοπίστηκε στο Τελωνείο Κήπων από ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και σε συνεργασία με ελεγκτές κτηνιάτρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8.000 επικίνδυνα εμβόλια για την ευλογιά στα αιγοπρόβατα.

Τα εμβόλια με τις ενδείξεις POXVAC και POXDOLL ήταν τοποθετημένα σε αποσκευές κάτω από το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του με τουρκικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Τα εμβόλια θα διατίθεντο παράνομα στη χώρα μας σε κτηνοτρόφους για την εξάλειψη της ευλογιάς.

Πρόκειται για μία σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίου επικίνδυνων κτηνιατρικών εμβολίων, τα οποία είναι σκευάσματα χαμηλού κόστους, η ζημιά, όμως, που προκαλούν στα ζώα είναι μεγάλη.

Ο 40χρονος Τούρκος υπήκοος κρατείται στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών Έβρου.

