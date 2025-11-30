search
30.11.2025 22:22

Αγρότες: “Φωτιά” παίρνουν τα μπλόκα, νέες κινητοποιήσεις από σήμερα, μετά τα επεισόδια της Κυριακής

trakter-kinitopoieiseis

Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους τις επόμενες ημέρες εμφανίζονται οι αγρότες.
Μετά τις πρώτες κινητοποιήσεις που έφεραν και το κλείσιμο της εθνικής οδού στο ύψος του κόμβου της Νίκαιας στη Λάρισα, δεν έλειψαν τα επεισόδια, με 3 αγρότες να συλλαμβάνονται.

Τα τρακτέρ και οι αγρότες διανυκτερεύουν στο σημείο και μάλιστα από σήμερα το πρωί… οργανώνονται καθώς θα εφοδιαστούν με σόμπες και σκηνές, καθώς είναι αποφασισμένοι να μην το κουνήσουν βήμα από το σημείο.

Παράλληλα, το αγροτικό κίνημα ετοιμάζεται για νέα μέτωπα καθώς μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη οι αγρότες από τα Τρίκαλα θα στήσουν μπλόκο στον κόμβο Μεγαλοχωρίου, ενώ στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου οι αγρότες της Μαγνησίας προγραμματίζουν αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

Οι συντονιστικές επιτροπές δηλώνουν ότι η πίεση προς την κυβέρνηση θα αυξηθεί, εφόσον δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά τους.

Κατά την πρώτη ημέρα, δύο διαδηλωτές και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν καθώς η ΕΛΑΣ προσπάθησε να τους εμποδίσει από το να κλείσουν την εθνική οδό.

Παρά τα επεισόδια, οι αγρότες δεν το έβαλαν κάτω και μέσω παραδρόμου έκλεισαν το σημείο κόβοντας τη χώρα στα δύο. Στο σημείο βρίσκονται αγρότες από Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Λάρισα, Πλατύκαμπο, Αγιά και Μαγνησία. Στο μπλόκο έχουν φτάσει και εργαζόμενοι, μέλη του Εργατικού Κέντρου και φοιτητές.

Τα τρακτέρ θα παραμείνουν εκεί καθώς οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να μην φύγουν έως ότου δικαιωθούν τα αιτήματά τους.

Να σημειωθεί πως την Δευτέρα θα πραγματοποιήσουν συνέλευση στις 17:30, για να αποφασίσουν περαιτέρω μέτρα.

Εν τω μεταξύ, αντιπροσωπεία των αγροτών έφυγε από το σημείο και θα μείνει τη νύχτα έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο της Λάρισας, καθώς διαμαρτύρονται για τη σύλληψη των 3 αγροτών τις οποίες θεωρούν άδικες. Μάλιστα, στο πλευρό τους έχουν και την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς ο δήμαρχος Τυρνάβου έκανε λόγο για αναίτια βία από τη πλευρά των αρχών.

