30.11.2025 18:52

Φυλακές Κορυδαλλού: Άνδρας μπήκε μέσα ανενόχλητος και πέταξε δέμα στους κρατούμενους (Video)

30.11.2025 18:52
filakes korydallou 7765- new

Ένα νέο περιστατικό σημειώθηκε στις φυλακές του Κορυδαλλού την Παρασκευή (28/11) το μεσημέρι.

Ένας άντρας πλησίασε πεζός από την οδό Σολωμού προς το σωφρονιστικό κατάστημα, υπερπήδησε το μεταλλικό φράγμα ύψους τριών μέτρων και αφού εισήλθε στον διάδρομο πέταξε δέμα πάνω από τον τοίχο της πέμπτης Πτέρυγας, όπου κρατούνται πολλοί επικίνδυνοι βαρυποινίτες, σύμφωνα με το Mega.

Ο τηλεοπτικός σταθμός ανέφερε ότι μεταξύ αυτών βρίσκονται και όσοι έχουν συλληφθεί στο περιθώριο εξάρθρωσης εγκληματικών οργανώσεων από την Τουρκία, που δραστηριοποιούνται στη χώρα και στους οποίους είχαν βρεθεί πρόσφατα και όπλα.

Αν και υπήρχαν φρουροί, η εισβολή δεν έγινε αντιληπτή, με τον άγνωστο να πηδά πάλι το φράγμα και να φεύγει ανενόχλητος.

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Ηλεία

maduro
ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο στον ΟΠΕΚ+: «Οι ΗΠΑ θέλουν στρατιωτική κατάληψη των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας – Κινδυνεύει διεθνώς η σταθερότητα»

witkoff – putin 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Στην Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου ο Γουίτκοφ

Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Καλές πιθανότητες για συμφωνία Ουκρανίας και Ρωσίας – Όλοι θέλουν να τελειώσει αυτό»

superLeagu
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός, τεράστια διπλά για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ

kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνά με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

san martin_Tim Van de Velde
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στον Τιμ Βαν Ντε Βέλντε το Διεθνές Βραβείο Fair Play για τη βοήθεια στον Σαν Μαρτίν - «Δεν χρειάστηκε ποτέ να το σκεφθώ δύο φορές»

1 / 3