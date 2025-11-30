Θεσσαλονίκη: Νεκρός 35χρονος οδηγός μοτοσικλέτας μετά από σύγκρουση με ταξί

Οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε τα ξημερώματα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ταξί που οδηγούσε 39χρονος συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 35χρονος, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του.

Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

