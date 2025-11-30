Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στον Εύοσμο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στις φλόγες τυλίχθηκε, στις 14:00, διαμέρισμα που βρίσκεται επί της οδού Ολυμπιάδος, στην περιοχή του Ευόσμου, στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Στο σημείο έσπευσαν τρία υδροφόρα οχήματα με έντεκα πυροσβέστες, θέτοντας γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα. Στο διαμέρισμα σημειώθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι ένοικοι.
