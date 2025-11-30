Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στον Εύοσμο

Στις φλόγες τυλίχθηκε, στις 14:00, διαμέρισμα που βρίσκεται επί της οδού Ολυμπιάδος, στην περιοχή του Ευόσμου, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έσπευσαν τρία υδροφόρα οχήματα με έντεκα πυροσβέστες, θέτοντας γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα. Στο διαμέρισμα σημειώθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι ένοικοι.

Διαβάστε επίσης:

Αυτοκινητόδρομος «Πάτρα – Πύργος»: Στις 4 Δεκεμβρίου παραδίδονται τα τελευταία 10 χιλιόμετρα

ΚΤΕΟ: Αυτά τα οχήματα δεν υποχρεούνται να περάσουν από τεχνικό έλεγχο

Σας πήραν το δίπλωμα; Τι σας περιμένει αν οδηγήσετε και σας ξαναπιάσουν