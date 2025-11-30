search
30.11.2025 16:54

ΚΤΕΟ: Αυτά τα οχήματα δεν υποχρεούνται να περάσουν από τεχνικό έλεγχο

30.11.2025 16:54
kteo

Από το σύνολο των μηχανοκίνητων οχημάτων που κινούνται στους δρόμους υπάρχει μια ειδική εξαίρεση για τα «μικρής ιπποδύναμης / κυβισμού» δίκυκλα.

Αυτό σημαίνει πως ορισμένα «μηχανάκια» δεν είναι υπόχρεα για περιοδικό έλεγχο.

Ποια δίκυκλα εξαιρούνται

Η εξαίρεση αφορά μοτοσικλέτες, παπιά και scooter με χωρητικότητα κινητήρα που δεν υπερβαίνει τα 50 κ.εκ. Αυτό σημαίνει ότι τα «μηχανάκια» έως 50 κ.εκ. κυκλοφορούν νόμιμα χωρίς να έχουν περάσει τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ — τουλάχιστον σύμφωνα με τις υφιστάμενες προβλέψεις.

Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτή η κλάση κυβισμού αφορά scooter κάποια παλιά παπιά ή και –σπανιότερα- μοτοσυκλέτες, που οδηγούνται με AM κατηγορία διπλώματος.

Αυτό που θα πρέπει να καταστεί πάντως ξεκάθαρο είναι ότι η εξαίρεση του περιοδικού ελέγχου αφορά μόνο τη χωρητικότητα του κινητήρα και όχι την παλαιότητα η την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Τι κρατάμε;

  • Δεν απαιτείται ΚΤΕΟ για δίκυκλα έως 50 κ.εκ..
  • Τα δίκυκλα 50 κ.εκ. και πάνω πρέπει να περνούν ΚΤΕΟ
  • Η υποχρέωση αφορά μόνο τον κυβισμό, όχι ηλικία ή άλλο κριτήριο
  • Αν κυκλοφορείς με δίτροχο μεγαλύτερο των 50 κ.εκ. χωρίς ΚΤΕΟ — υπάρχει κίνδυνος πρόστιμου
  • Πριν αγοράσεις ή αλλάξεις δίτροχο — έλεγξε τον κυβισμό για να ξέρεις τις υποχρεώσεις σου

Πηγή: autotypos.gr

