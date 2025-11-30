Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες παρά τα επεισόδια με τα ΜΑΤ – Για «ακραία καταστολή» μίλησε ο δήμαρχος Τυρνάβου (video)

Εκατοντάδες τρακτέρ έχουν κλείσει την ΠΑΘΕ, στον κόμβο της Νίκαιας, συνεχίζοντας την πρώτη ημέρα των μπλόκων, παρά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το μεσημέρι.

Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, αλλά και αγρότες, μεταξύ των οποίων και ένας γνωστός συνδικαλιστής της περιοχής, με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου – λάμψης προκειμένου να τους εμποδίσουν να βγουν στην εθνική οδό.

Οι αγρότες, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση, κάνουν λόγο για «ακραία καταστολή», με χαρακτηριστικές τις δηλώσει του δημάρχου του Τυρνάβου Στέλιου Τσικριτσή:

«Είχαμε ακραία καταστολή. Προπηλακίστηκαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Είχαμε τραυματισμούς και εγκαυματίες. Δεν μας κρατάει τίποτα».

Στη Νίκαια της Λάρισας, η αστυνομία προσπάθησε να συλλάβει τον αγροτοσυνδικαλιστή Χρήστο Σιδερόπουλο, κίνηση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των αγροτών. Ακολούθησε η ρήψη χημικών όταν πλησίασαν τον κόσμο της Νίκαιας.

Συνολικά έγιναν τρεις συλλήψεις από τα επεισόδια.

Αντιδράσεις κομμάτων

Η βία των αστυνομικών και τα πλάνα που ήρθαν στη δημοσιότητα, προκάλεσαν την αντίδραση της αντιπολίτευσης.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους επιφύλαξε αστυνομική βία και χημικά αντί για ενισχύσεις» ανέφερε από το ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Πρώτα κλέβετε τους αγρότες, μετά τους κοροϊδεύετε και στο τέλος τους δέρνετε» ήταν το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ για τα επεισόδια.

«Στη Σεμερτζίδου και στον “Φραπέ” αμύθητα λεφτά, στους αγρότες στη Νίκαια ξύλο και χημικά!» σχολίασε από την μεριά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Να σημειωθεί ότι από νωρίς σήμερα το μεσημέρι έχουν τεθεί σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των κινητοποιήσεων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, μέχρι νεωτέρας.

Μαζικά συμμετείχαν σήμερα στις κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι της Καρδίτσας επίσης, με εκατοντάδες τρακτέρ και αγροτικά οχήματα να έχουν παραταχθεί στον Ε65.

