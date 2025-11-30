search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025 06:31
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.11.2025 17:39

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες παρά τα επεισόδια με τα ΜΑΤ – Για «ακραία καταστολή» μίλησε ο δήμαρχος Τυρνάβου (video)

30.11.2025 17:39
trakter-ethniki

Εκατοντάδες τρακτέρ έχουν κλείσει την ΠΑΘΕ, στον κόμβο της Νίκαιας, συνεχίζοντας την πρώτη ημέρα των μπλόκων, παρά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το μεσημέρι.

Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, αλλά και αγρότες, μεταξύ των οποίων και ένας γνωστός συνδικαλιστής της περιοχής, με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου – λάμψης προκειμένου να τους εμποδίσουν να βγουν στην εθνική οδό.

Οι αγρότες, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση, κάνουν λόγο για «ακραία καταστολή», με χαρακτηριστικές τις δηλώσει του δημάρχου του Τυρνάβου Στέλιου Τσικριτσή:

«Είχαμε ακραία καταστολή. Προπηλακίστηκαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Είχαμε τραυματισμούς και εγκαυματίες. Δεν μας κρατάει τίποτα».

Στη Νίκαια της Λάρισας, η αστυνομία προσπάθησε να συλλάβει τον αγροτοσυνδικαλιστή Χρήστο Σιδερόπουλο, κίνηση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των αγροτών. Ακολούθησε η ρήψη χημικών όταν πλησίασαν τον κόσμο της Νίκαιας.

Συνολικά έγιναν τρεις συλλήψεις από τα επεισόδια.

Αντιδράσεις κομμάτων

Η βία των αστυνομικών και τα πλάνα που ήρθαν στη δημοσιότητα, προκάλεσαν την αντίδραση της αντιπολίτευσης.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους επιφύλαξε αστυνομική βία και χημικά αντί για ενισχύσεις» ανέφερε από το ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Πρώτα κλέβετε τους αγρότες, μετά τους κοροϊδεύετε και στο τέλος τους δέρνετε» ήταν το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ για τα επεισόδια.

«Στη Σεμερτζίδου και στον “Φραπέ” αμύθητα λεφτά, στους αγρότες στη Νίκαια ξύλο και χημικά!» σχολίασε από την μεριά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Να σημειωθεί ότι από νωρίς σήμερα το μεσημέρι έχουν τεθεί σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των κινητοποιήσεων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, μέχρι νεωτέρας.

Μαζικά συμμετείχαν σήμερα στις κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι της Καρδίτσας επίσης, με εκατοντάδες τρακτέρ και αγροτικά οχήματα να έχουν παραταχθεί στον Ε65.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 35χρονος οδηγός μοτοσικλέτας μετά από σύγκρουση με ταξί

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στον Εύοσμο

Αυτοκινητόδρομος «Πάτρα – Πύργος»: Στις 4 Δεκεμβρίου παραδίδονται τα τελευταία 10 χιλιόμετρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Ηλεία

maduro
ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο στον ΟΠΕΚ+: «Οι ΗΠΑ θέλουν στρατιωτική κατάληψη των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας – Κινδυνεύει διεθνώς η σταθερότητα»

witkoff – putin 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Στην Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου ο Γουίτκοφ

Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Καλές πιθανότητες για συμφωνία Ουκρανίας και Ρωσίας – Όλοι θέλουν να τελειώσει αυτό»

superLeagu
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός, τεράστια διπλά για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνά με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

san martin_Tim Van de Velde
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στον Τιμ Βαν Ντε Βέλντε το Διεθνές Βραβείο Fair Play για τη βοήθεια στον Σαν Μαρτίν - «Δεν χρειάστηκε ποτέ να το σκεφθώ δύο φορές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025 05:34
SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Ηλεία

maduro
ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο στον ΟΠΕΚ+: «Οι ΗΠΑ θέλουν στρατιωτική κατάληψη των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας – Κινδυνεύει διεθνώς η σταθερότητα»

witkoff – putin 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Στην Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου ο Γουίτκοφ

1 / 3