Κωνσταντοπούλου: «Στη Σεμερτζίδου και στον “Φραπέ” αμύθητα λεφτά, στους αγρότες στη Νίκαια ξύλο και χημικά!»

Να αποσύρουν τις αστυνομικές δυνάμεις από τα αγροτικά μπλόκα κάλεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

«Πληροφορούμαι ότι αστυνομικές δυνάμεις χτυπούν, συλλαμβάνουν και ρίχνουν χημικά στη συγκέντρωση των αγροτών», ανέφερε στην ανάρτησή της, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια «αντιδημοκρατική πράξη αυταρχισμού απέναντι στα δίκαια αιτήματα των πραγματικών αγροτών, τους οποίους έχετε οδηγήσει στην εξαθλίωση, την ώρα που κάνετε πάρτυ μαζί με τα λαμόγια-κολλητούς σας!».

«Κύριε Μητσοτάκη, κύριε Χρυσοχοΐδη,

Στη Σεμερτζίδου και στον Φραπέ αμύθητα λεφτά, στους αγρότες στη Νίκαια ξύλο και χημικά!», σημείωσε σκωπτικά.

Διαβάστε επίσης:

Άδωνις Γεωργιάδης: Το βιβλίο που ξεπούλησε και οι ευχές της Ντόρας

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης έχει καλή μνήμη αλλά έχουν και αυτοί που τον θυμούνται να συζητά με Αχτσιόγλου και Τεμπονέρα

Kίμπερλι Γκιλφόιλ: Δείπνησε με τους Αμερικανούς Πεζοναύτες στην Αθήνα για την Ημέρα των Ευχαριστιών