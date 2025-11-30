Φωτιά στη Γορτυνία: Νεκρός ένας ηλικιωμένος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά στη Γορτυνία.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σορός ηλικιωμένου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικία στον δήμο Γορτυνίας Αρκαδίας.
Επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Σορός ηλικιωμένου #εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικία στον δήμο Γορτυνίας Αρκαδίας. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 30, 2025
