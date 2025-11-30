Λάρισα: Αγρότες μαζεύτηκαν έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας – Διαμαρτύρονται για τις συλλήψεις στα μπλόκα

Αρκετός κόσμος, κυρίως αγρότες που συμμετείχαν στα μπλόκα, έχουν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας.

Αντιπροσωπεία βρίσκεται εκεί για να διαμαρτυρηθεί για τις 3 συλλήψεις που έγιναν σήμερα το μεσημέρι στο μπλόκο της Νίκαιας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ένας εκ των συλληφθέντων, νοσηλεύεται ελαφρά τραυματισμένος σε νοσοκομείο της Λάρισας.

Οι συγκεντρωμένοι ζητούν να αφεθούν ελεύθεροι συλληφθέντες αγρότες, ενώ απέκλεισαν την κυκλοφορία μπροστά από το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας.

