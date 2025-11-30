Ιωάννινα: Συμβολικός αποκλεισμός της διασταύρωσης Καλπακίου από τους αγρότες

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του Νομού Ιωαννίνων ξεκίνησαν τις κινητοποιήσεις τους, πραγματοποιώντας συλλαλητήριο στο Καλπάκι, ενώνοντας τη φωνή τους με συναδέλφους τους από άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα προχώρησαν σε δίωρο συμβολικό αποκλεισμό της διασταύρωσης Καλπακίου.

Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν, με τους επαγγελματίες του κλάδου να δίνουν νέο «ραντεβού» τη Δευτέρα (01/12), την ίδια ώρα και πάλι στο Καλπάκι.

Στα ζητήματα τα οποία απαιτούν λύση, οι αγρότες της περιοχής προσθέτoυν και το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει για αυτούς, από τις καταστροφές στις καλλιέργειες του κάμπου της Λαψίστας λόγω της μη άρδευσης των καλλιεργειών κατά τη φετινή περίοδο.

Διαβάστε επίσης:

Φυλακές Κορυδαλλού: Άνδρας μπήκε μέσα ανενόχλητος και πέταξε δέμα στους κρατούμενους (Video)

Φωτιά στη Γορτυνία: Νεκρός ένας ηλικιωμένος

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες παρά τα επεισόδια με τα ΜΑΤ – Για «ακραία καταστολή» μίλησε ο δήμαρχος Τυρνάβου (video)