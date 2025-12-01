Ανατροπή με το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα: Oι αιματολογικές εντόπισαν αλκοόλ στον οργανισμό του 29χρονου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την Τετάρτη (3/12) θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο 29χρονος, ο οποίος παρέσυρε και σκότωσε με το αυτοκίνητο του τον 24χρονο στη Λούτσα.
Το αλκοτέστ, στο οποίο υποβλήθηκε δεν είχε εντοπίσει αλκοόλ, ωστόσο σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA τα δεδομένα ανατρέπουν οι αιματολογικές εξετάσεις, καθώς εντόπισαν σημαντική ποσότητα αλκοόλ. Συνεχίζεται η ανάλυση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών ουσιών.
Σε νέο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ο 29χρονος λίγα λεπτά πριν το τροχαίο δυστύχημα να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να κάνει παράνομη προσπέραση, μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα.
Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση.
Ο 29χρονος είχε «πλούσιο» ποινικό παρελθόν και εμπλοκές με τον νόμο για ναρκωτικά και κλοπές, από το 2011.
Ο πατέρας του 24χρονου μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» για το τραγικό περιστατικό: «Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Την άλλη μέρα το πρωί, επειδή έλειπα, ζω στην επαρχία, ήρθε ο αδερφός μου και με πήρε. Δεν ήξερα τίποτα. Δεν με είχε ειδοποιήσει κανένας, γιατί όλα τα άτομα είναι χτυπημένα. Η κοπέλα του κινδυνεύει, δεν ξέρουμε αν θα επανέλθει».
Όπως είπε, η πρώην σύζυγός του πήρε εξιτήριο, είναι σε χάλια κατάσταση, και η κόρη του το ίδιο, δεν μπορεί να κουνηθεί: «Ψυχολογικά είναι όλοι χάλια. Έχω ένα κορίτσι και τον Σωτηράκη μου. Ο Σωτηράκης έφυγε, έκανε μεταπτυχιακό, ήταν στο Βέλγιο».
«Δεν έμαθα τίποτα, ένας έπεσε πάνω στα παιδιά μου», είπε ο ίδιος σχετικά με το το τροχαίο, ενώ, όσον αφορά την οικογένεια του 29χρονου, και αν επικοινώνησαν μαζί του, ο πατέρας του 24χρονου είπε: «Ποιος να πάρει; Ποιος να πάρει; Και ψάχτε να βρείτε τι οικογένεια είμαστε. Δεν έχουμε πειράξει κανέναν. Η γιαγιά του είχε κάνει δωρεές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό».
«Ένας άγγελος έφυγε», πρόσθεσε ο πατέρας του 24χρονου.
Σημειώνεται ότι ο 24χρονος ήταν γόνος της οικογένειας «Leonidas» με τα διάσημα σοκολατάκια, ενώ διέμενε στο Βέλγιο. Η γιαγιά του και η μητέρα του είναι μεταξύ των ιδιοκτητών της σοκολατοποιίας «Leonidas», που έχει περισσότερα από 1000 καταστήματα σε όλο τον κόσμο.
