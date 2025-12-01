Μπίλι Μπο: Ο πρώτος διάσημος Έλληνας που πέθανε από AIDS – Η τελευταία του συνέντευξη

Η ιστορία του Μπίλι Μπο επανέρχεται σήμερα στο προσκήνιο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα AIDS, καθώς ο σχεδιαστής μόδας υπήρξε ο πρώτος διάσημος Έλληνας που πέθανε από τη νόσο τη δεκαετία του 1980.

Τον Ιανουάριο του 1987, ο Μπίλι Μπο -κατά κόσμον Βασίλης Κουρκουμέλης- σε κρίσιμη κατάσταση, χτυπημένος από τη νόσο, είχε καλέσει τη δημοσιογράφο του περιοδικού «Ταχυδρόμος» Λένα Ζαννιδάκη, ζητώντας της να της παραχωρήσει μία τελευταία συνέντευξη όταν θα επέστρεφε στην Ελλάδα από την Αμερική.

Την είχε παρακαλέσει, μάλιστα, να τον επισκεφθεί μόνη της, χωρίς φωτογράφους. Όπως αποκάλυψε η ίδια αργότερα, στη «Μηχανή του Χρόνου», ο Μπίλι Μπο ήταν καταβεβλημένος, με την εικόνα του να μη θυμίζει σε τίποτα τον άνθρωπο που λίγο καιρό πριν, πόζαρε στα εξώφυλλα των περιοδικών.

«Να προσπαθείς να αντλήσεις κουράγιο από το βλέμμα ενός γιατρού, να εκλιπαρείς από μέσα σου και φωναχτά τον κάποιο Θεό να σε λυτρώσει από τον εφιάλτη που ζεις και εκεί ανάμεσα στον ανελέητο πόνο, στην πικρή αλήθεια και σε κάποιες αμυδρές ελπίδες, να μαθαίνεις πως είσαι ήδη νεκρός. Τι είδους πλάσματα είναι μερικοί από εσάς τους δημοσιογράφους. Έχουν καρδιά, αισθήματα; Μετράνε τον πόνο, το έγκλημα, τη βία, την αρρώστια με την αράδα; Κρεμάνε την επιτυχία τους σε μεγάλους παραπλανητικούς τίτλους και τους αρκεί μια φήμη για να γράψουν σίριαλ συχνά κακής ποιότητας: η διασταύρωση της είδησης, για να βγει κάπου η αλήθεια, δεν θα έπρεπε να είναι πολυτέλεια. Ένα κάποιο τηλεφώνημα, μια ασήμαντη κουβέντα με κάποιους που δηλώνουν πηγές δε νομίζω ότι είναι αρκετά για να βγει το θέμα. Κι όταν πρόκειται για ντόπια άχρωμα κοσμικό-κοινωνικά γεγονότα ας γράψουν ό,τι θέλουν. Όταν όμως παίζεται η ζωή, η καριέρα ενός ατόμου και η επαγγελματική επιβίωση δεκάδων άλλων, δεν το χειρίζεσαι αβασάνιστα. Δεν πετάς λάσπες για να εντυπωσιάσεις, δε γράφεις με βάση τις φήμες για να πουλήσεις κάποια φύλλα. Είναι πράξη ανέντιμη και αξιόποινη» είχε δηλώσει, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για ψευδείς ειδήσεις που κυκλοφορούσαν, διαδίδοντας ότι δήθεν είχε πεθάνει. Στην ίδια συνέντευξη, ο Μπίλι Μπο δεν είχε κρύψει τόσο τη σωματική και την ψυχική του κατάρρευση.

Λίγους μήνες αργότερα, στις 13 Ιουνίου του 1987, ο Μπίλι Μπο θα έχανε τη μάχη για τη ζωή, σε ηλικία μόλις 33 ετών έχοντας, ήδη, προλάβει να διαγράψει μια σημαντική καλλιτεχνική πορεία.

Η αντίστροφη μέτρηση προς το τέλος

Όλα ξεκίνησαν όταν λίγο πριν από τα εγκαίνια καταστήματός του στη Νέα Υόρκη, ο σχεδιαστής ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Έπειτα από μια σειρά ιατρικών εξετάσεων, έλαβε τη διάγνωση, με τον ίδιο να ταξιδεύει στο Παρίσι όπου και απομονώθηκε, αναζητώντας, παράλληλα, θεραπείες. Τα νέα, ωστόσο, δεν άργησαν να φθάσουν στην Ελλάδα, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες του Μάκη Τσέλιου, δημοσιογράφοι τον αναζητούσαν σε νοσοκομεία του Παρισιού, με ψευδείς φήμες να διαδίδουν ότι είχε ήδη πεθάνει. Όταν ο ίδιος επέστρεψε στην Ελλάδα, μετακόμισε προσωρινά με τον Μάκη Τσέλιο σε σπίτι στο Καβούρι.

Τα φτωχικά παιδικά χρόνια, η δόξα και το άδοξο τέλος

Γεννημένος το 1954 στα Καμίνια του Πειραιά, ο Μπίλι Μπο έζησε φτωχικά χρόνια, μεγαλώνοντας σε μια εργατική και πολύτεκνη οικογένεια. Σε ηλικία 16 ετών κι ενώ εργαζόταν ως χορευτής σε μπουάτ της Πλάκας, σπουδάζοντας παράλληλα, γνώρισε τον Μάκη Τσέλιο. Οι δυο τους δημιούργησαν επιχείρηση εισαγωγής αρωμάτων από τη Γαλλία ενώ, δύο χρόνια αργότερα, άνοιξαν μια μπουτίκ υψηλής ραπτικής στο κέντρο της Αθήνας, η οποία ονομάστηκε «Billy Bo», όνομα που στη συνέχεια ο Βασίλης Κουρκουμέλης υιοθέτησε και έγινε γνωστός τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας. Παράλληλα, σπούδασε σχέδιο μόδας στη «Βακαλό» και κατόπιν, στη σχολή «Βελουδάκη», με τη μπουτίκ να γνωρίζει μεγάλη επιτυχία, οδηγώντας σε άνοιγμα νέων καταστημάτων, σε βραβείο από το περιοδικό «Γυναίκα» και σε δημοσιεύσεις του σε σημαντικά περιοδικά της εποχής.

Μάκης Τσέλιος για Μπίλι Μπο: «Τον είχα ερωτευτεί»

«Ήταν από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής μου. Ήταν ένα μεγάλο κομμάτι. Με τον Μπίλι Μπο μαζί ξεκινήσαμε, μαζί προχωρήσαμε και ήμασταν μαζί όταν τέλειωσε όλο αυτό. Πάνω στον κολοφώνα της επιτυχίας μας, συνέβη αυτό και έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης και όλα γκρεμίστηκαν. Έδωσα σε μία εταιρεία παράγωγης το βιβλίο που έχω γράψει το 1989 για να γίνει ταινία η ζωή του Μπίλι Μπο. Τα χρήματα θα πάνε για φιλανθρωπικό σκοπό, εγώ δεν παίρνω τίποτα. Έχω την επίβλεψη του σεναρίου και των δύο προσώπων που θα παίξουν εμένα και τον Βασίλη» είχε δηλώσει για τον Μπίλι Μπο ο Μάκης Τσέλιος το 2024 στην εκπομπή «Ελένη», ενώ σε παλαιότερη συνέντευξή του στο «Στούντιο 4» δεν έκρυψε ότι τον είχε ερωτευτεί.

«Ήταν Μάιος και ήταν ανθισμένες οι νεραντζιές. Αυτό το είπα εγώ. Και εκείνος γύρισε και κοίταξε πίσω να δει ποιος το είπε. Και μου λέει “ναι πράγματι”. Και τότε του λέω “εσύ ποιος είσαι ο Βασίλης;” και μου λέει “ναι”. Ήταν 17 και εγώ 26, 9 χρόνια διαφορά είχαμε. Όταν πιάσαμε την κουβέντα, ξαναβρεθήκαμε και εγώ σκέφτηκα ότι θέλει κάποιον να τον βοηθήσει. Ήταν και πολύ ερωτεύσιμος από τους πάντες, άνδρες και γυναίκες. Σε σταματούσε η ομορφιά του. Μαζί μου υπήρχε έρωτας σημαντικός και λέω αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να τον βοηθήσω. Τότε πήγαινε σε μία σχολή χορού, αλλά δεν ήταν… Χόρευε στα μπουζούκια, ε και σκέφτηκα μήπως βρούμε κάτι άλλο και τον έβαλα στη σχολή “Βακαλό”. Ήταν άνθρωπος δικός μου και τον βοήθησα».

Όταν, στη συνέχεια, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος τον ρώτησε: «Τον ερωτεύτηκες;» ο Μάκης Τσέλιος αποκρίθηκε: «Ε ναι, δεν το έχω ξαναπεί δημόσια αλλά το ξέρει ο κόσμος».

Διαβάστε επίσης:

Μαρίνα Σάττι: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – Η επίσημη ανακοίνωση για την υγεία της

Νίκος Οικονομόπουλος: «Θέλω να παντρευτώ αλλά έχω υψηλά στάνταρ» (Video)

Στέλλα Γεωργιάδου: «Εμμονικός θαυμαστής μου έγινε κολλητός μου φίλος» (Video)