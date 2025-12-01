search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 10:05
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.12.2025 12:21

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Βόμβες «Φραπέ» – «Θα μιλήσω στις 11 Δεκεμβρίου και πολλοί θα τρέχουν»

01.12.2025 12:21
xylouris-frapes

Ο Γιώργος Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος «Φραπές», με δηλώσεις του τονίζει ότι όχι μόνο θα προσέλθει στην Εξεταστική στις 11 Δεκεμβρίου, αλλά θα μιλήσει για όλους και για όλα.

Με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το OPEN δημοσιεύει αποκλειστικές δηλώσεις των δύο πρωταγωνιστών και συγκεκριμένα του «Φραπέ» και του «Χασάπη», την ώρα που η Εξεταστική Επιτροπή βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Στις 11 Δεκεμβρίου, 9 το πρωί, θα είμαι στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Δεν θα χρειαστεί καμία βίαιη προσαγωγή. Θα πάω και θα μιλήσω.

Θα πάω με φορτωτή γεμάτο ντοσιέ, αρχεία και φακέλους. Θα μιλήσω για όλους. Για όλους. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Πολλοί θα τρέχουν. Θα έχουμε… μαραθώνιο!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ξυλούρης.

Χασάπης: Θα προσφύγω στη δικαιοσύνη

Από τη μεριά του, ο Ανδρέας Στρατάκης (Χασάπης) ανέφερε «επειδή μετά την κατάθεσή μου στην Εξεταστική, όπου με ρώτησαν αν η κόρη μου κέρδισε λαχείο, διατυπώνονται υπόνοιες για περίεργες συμπτώσεις και μαύρο χρήμα ξεκαθαρίζω ότι πρόσωπο της οικογένειάς μου κέρδισε το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο το 2017, ήταν περίπου 1 εκατ. ευρώ.

Εισπράξαμε τα χρήματα από τα κεντρικά του ΟΠΑΠ, τον Φεβρουάριο του 2017. Όλα νόμιμα. Όποιος λέει για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και δείχνει εμένα και την οικογένειά μου, θα με βρει απέναντί του στη δικαιοσύνη. Θα προσφύγω στη δικαιοσύνη».

Διαβάστε επίσης

Απεργία ταξί την Τρίτη και την Τετάρτη – Την 48ωρη κινητοποίηση κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία αυτοκινητιστών

Meteo: Βροχοπτώσεις – ρεκόρ στην Ήπειρο λόγω Adel, πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη

Λούτσα: «Έχεις σκοτώσει άνθρωπο», «Ναι, ε; Με πονάει το αυτί μου» – Ανεκδιήγητη η συμπεριφορά του 29χρονου (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peiramatika sxoleia new
ΕΛΛΑΔΑ

Δεκατρία νέα Πειραματικά Σχολεία θα λειτουργήσουν μέχρι το 2028 – Ποιες περιοχές αφορούν

eurovision new
MEDIA

Νέο θρίλερ στη Eurovision: 17 Πορτογάλοι καλλιτέχνες δηλώνουν ότι δεν θα εκπροσωπήσουν τη χώρα αν κερδίσουν τον εθνικό τελικό (Video)

MAKIS_VORIDIS_050325
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «καρφί» του Βορίδη για τα αγροτικά

paok_pao_aek_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκές μάχες με στόχο το «3 στα 3» για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

drimiotis_action
ΕΛΛΑΔΑ

Χυδαιότητες Δρυμιώτη (και) για τους αγρότες: Έχουν καλομάθει να ζουν με επιδοτήσεις, «τσαλίμια» οι κινητοποιήσεις (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 10:04
peiramatika sxoleia new
ΕΛΛΑΔΑ

Δεκατρία νέα Πειραματικά Σχολεία θα λειτουργήσουν μέχρι το 2028 – Ποιες περιοχές αφορούν

eurovision new
MEDIA

Νέο θρίλερ στη Eurovision: 17 Πορτογάλοι καλλιτέχνες δηλώνουν ότι δεν θα εκπροσωπήσουν τη χώρα αν κερδίσουν τον εθνικό τελικό (Video)

MAKIS_VORIDIS_050325
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «καρφί» του Βορίδη για τα αγροτικά

1 / 3