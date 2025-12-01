Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Βόμβες «Φραπέ» – «Θα μιλήσω στις 11 Δεκεμβρίου και πολλοί θα τρέχουν»

Ο Γιώργος Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος «Φραπές», με δηλώσεις του τονίζει ότι όχι μόνο θα προσέλθει στην Εξεταστική στις 11 Δεκεμβρίου, αλλά θα μιλήσει για όλους και για όλα.

Με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το OPEN δημοσιεύει αποκλειστικές δηλώσεις των δύο πρωταγωνιστών και συγκεκριμένα του «Φραπέ» και του «Χασάπη», την ώρα που η Εξεταστική Επιτροπή βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Στις 11 Δεκεμβρίου, 9 το πρωί, θα είμαι στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Δεν θα χρειαστεί καμία βίαιη προσαγωγή. Θα πάω και θα μιλήσω.

Θα πάω με φορτωτή γεμάτο ντοσιέ, αρχεία και φακέλους. Θα μιλήσω για όλους. Για όλους. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Πολλοί θα τρέχουν. Θα έχουμε… μαραθώνιο!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ξυλούρης.

Χασάπης: Θα προσφύγω στη δικαιοσύνη

Από τη μεριά του, ο Ανδρέας Στρατάκης (Χασάπης) ανέφερε «επειδή μετά την κατάθεσή μου στην Εξεταστική, όπου με ρώτησαν αν η κόρη μου κέρδισε λαχείο, διατυπώνονται υπόνοιες για περίεργες συμπτώσεις και μαύρο χρήμα ξεκαθαρίζω ότι πρόσωπο της οικογένειάς μου κέρδισε το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο το 2017, ήταν περίπου 1 εκατ. ευρώ.

Εισπράξαμε τα χρήματα από τα κεντρικά του ΟΠΑΠ, τον Φεβρουάριο του 2017. Όλα νόμιμα. Όποιος λέει για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και δείχνει εμένα και την οικογένειά μου, θα με βρει απέναντί του στη δικαιοσύνη. Θα προσφύγω στη δικαιοσύνη».

