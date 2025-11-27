Μετωπική για την κουμπαριά του «Φραπέ»: Θράσος καταλογίζει στην κυβέρνηση ο Ανδρουλάκης – «Συμπεριφέρεσαι ως τρολ του διαδικτύου» απαντά ο Μαρινάκης

Φωτιές στο ήδη φορτισμένο πολιτικό σκηνικό ανάβει η κουμπαριά Μητσοτάκη- Ξυλούρη με τον Νίκο Ανδρουλάκη από το βήμα της Βουλής να εμμένει στις καταγγελίες του και την κυβέρνηση να κάνει λόγο για ψέματα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην παρέμβαση του θέλησε να απαντήσει στον Παύλο Μαρινάκη που τον κάλεσε να ανασκευάσει, καταλογίζοντας θράσος στην κυβέρνηση.

«Μάλλον δεν είναι μελετηροί στο Μαξίμου», ήταν το καυστικό του σχόλιο και επικαλέστηκε διαλόγους του Γιώργου Ξυλούρη ή «φραπέ» που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και οι οποίοι αναφέρουν, όπως είπε, ότι «Ο Μανώλης ήταν στην Αθήνα και του λέω μην φύγεις να δεις τον κουμπάρο σου τον Κυριάκο. Ποιος είναι; Που έχετε το θράσος να μιλάτε για ΟΠΕΚΕΠΕ και κάνετε και συμψηφισμούς. Παρωδία που την πληρώνει ο πρωτογενής τομέας, αγρότες και κτηνοτρόφοι».

Σήκωσε το γάντι ο Τάκης Θεοδωρικάκος που κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να ζητήσει συγνώμη.

«Να ζητήσετε συγνώμη όταν λέτε ότι πρωθυπουργός είναι κουμπάρος αυτού του τύπου… Κύριε λέτε ψέματα, δεν είναι, να αναζητείτε στοιχεία, έχετε πει ψέματα κι είναι καλό να τελειώνουμε με αυτό, δεν θα κερδίσετε με το να επιμένετε σε ένα ψέμα», είπε και απέδωσε τη στάση ου Νίκου Ανδρουλάκη στην πίεση που αισθάνεται από τα αριστερά του αλλά κι από την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα.

Ανταπέδωσε τα πυρά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που σχολίασε ότι στις επισυνδέσεις μόνον ο Πίνατ από το Μαξίμου δεν ακούγεται.

«Όχι μόνον τους προστατεύετε, αλλά σας έβαλε αρχηγός της ΝΔ να εκτίθεστε … Δεν επιτίθεμαι σε εσάς, αλλά στον άνθρωπο που είναι πίσω απ΄όλα, τις υποκλοπές, τα Τέμπη, την «717», τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα σας βάζει να λέτε ψέματα και να γίνεστε συκοφάντες», επεσήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και κατέθεσε μια φωτογραφία που είναι όσο χίλιες λέξεις, όπως είπε, από δημοσίευμα του 2004 που αποδεικνύει ότι είναι κουμπάροι.

Ανταπαντώντας ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε πως η φωτογραφία αφορά στον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που πάντρεψε έναν Μανώλη Ξυλούρη. «Δεν είναι αυτός ο φραπές… Λέτε ψέματα συνειδητά κι αυτό είναι ηθικά και πολιτικά απαράδεκτο, κάποια στιγμή η λάσπη να σταματήσει, έτσι ξεκινάμε και πάμε σε φασίζουσες καταστάσεις και δεν πιστεύω ότι αυτό θέλει οαρχηγός του ΠΑΣΟΚ», κατέληξε.

Μαρινάκης για την ομιλία Ανδρουλάκη στη Βουλή: Είστε βαθύτατα εκτεθειμένος, έστω και τώρα, ζητήστε συγγνώμη

«Ο κ. Ανδρουλάκης, αντί να απολογηθεί για τη σημερινή κατασυκοφάντηση του πρωθυπουργού, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, επέμεινε στα ψέματα με οργισμένο ύφος», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικές εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Μάλιστα, για να “αποδείξει” τα λεγόμενά του, κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής και σχετικό δημοσίευμα από παλιότερο φύλλο εφημερίδας. Από την ανάγνωση του σχετικού εγγράφου που κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναδεικνύεται περίτρανα ότι είναι ένας κοινός συκοφάντης. Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρεται σε προ 20ετίας γάμο συγγενικού προσώπου του κ. Ξυλούρη στον οποίο κουμπάρος ήταν ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Κοινώς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συμπεριφερόμενος ως τρολ του διαδικτύου, δίχως να ελέγξει μια ανακριβή πληροφορία, έσπευσε να την υιοθετήσει και μάλιστα επέμεινε στο λάθος του» σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και καταλήγει:

«Κύριε Ανδρουλάκη είστε βαθύτατα εκτεθειμένος. Έστω και τώρα, σας καλούμε να ζητήσετε συγγνώμη».

Απάντηση ΠΑΣΟΚ: «Θα φέρετε τον κ. Ξυλούρη στην Επιτροπή;»

«Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε απάντηση που εξέδωσε για την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Ο κ. Μαρινάκης θέλει να μας πείσει ότι δεν υπάρχει κουμπαριά της οικογένειας του Πρωθυπουργού με την οικογένεια του ‘Φραπέ’ παρά τα αδιάψευστα στοιχεία. Θέλει να μας πείσει ότι ο ‘Φραπές’ έλυνε και έδενε με τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας χωρίς τις πλάτες αυτής της κουμπαριάς», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και θέτει το ερώτημα: «Γιατί, λοιπόν, δεν τον μήνυσε ο Πρωθυπουργός, όταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διάβασαν στις επισυνδέσεις της δικογραφίας να χρησιμοποιεί κατ’ εξακολούθηση το όνομα του;».

Εν συνεχεία το ΠΑΣΟΚ παραθέτει το εξής απόσπασμα:

«Γιώργος Ξυλούρης προς τον γγ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Στρατάκο: ‘Μου εξαίρεσαν κάτι τεμάχια, από το 2005 τα δηλώνω στον ΟΣΔΕ. 15 της Σόνιας, του Βασίλη, της Κατερίνας, της Ελένης, του Μανώλη μας. Δηλαδή μοίρασαν 200 χιλιάρικα στο σπίτι μας (…)Ο Μανώλης ήταν στην Αθήνα. Ήταν να φύγει εχθές το βράδυ. Και του λέω: «μη φύγεις, μείνε το πρωί με τον Δημάκη να δεις τον κουμπάρο σου, τον Κυριάκο (…) του Μανώλη να πάει τώρα 12 η ώρα στου Κυριάκου. Εδώ είναι ο Μητσοτάκης έτσι; Και θα γελάσουμε όλοι καλά. Ρε μ***α 200 χιλιάρικα επεριμέναμε να πληρωθούμε».

«Κατόπιν όλων αυτών, θα φέρετε τον κ. Ξυλούρη στην Επιτροπή;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ.

«Φυτίλι που καίει» η εξεταστική

Η αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη ότι ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός περισσότερο ως «φραπές» είναι κομματάρχης και κουμπάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη, άναψε για τα καλά τα αίματα νωρίτερα στην εξεταστική επιτροπή και η κατάσταση λίγο έλειψε να βγει εκτός ελέγχου.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης έθιξε το θέμα για να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ καταγγέλλοντας το για «αυριανισμό».

«Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε παντρέψει τον Μανώλη Ξυλούρη», επέμεινε η Ευαγγελία Λιακούλη που μίλησε για κουμπαριά της οικογένειας Μητσοτάκη με την οικογένεια του «φραπέ» γι αυτό και η γαλάζια πλειοψηφία τον φυγάδευσε άρον- άρον από την εξεταστική επιτροπή.

Η κ. Λιακούλη ήρθε σε σφοδρή αντιπαράθεση με τον Μακάριο Λαζαρίδη που μίλησε για αθλιότητα. «Ακούστηκε ότι ο Ξυλούρης είναι κουμπάρος του Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ πάνω στον πανικό του έχει αυριανισμό», υποστήριξε.

Μ. Λαζαρίδης: Είστε και παραμένετε αυριανιστές

Ευ. Λιακούλη: Είναι βαρύς ο σταυρός που κουβαλάει, ελπίζω να μην είναι και αυτός μια άτυχη στιγμή, να γίνεται υπουργός κύριε, έδειξε μια αφίσα, στην οποία εμφανίζεται ο Μητσοτάκης με τον Ξυλούρη. Το ΠΑΣΟΚ είπε πως οι οικογένειες Μητσοτάκη και Ξυλούρη είναι κουμπάροι, είναι ή δεν είναι; Δεν απαντάτε; Πάντρεψε τον Ξυλούρη…

Μ. Λαζαρίδης: Η βελόνα δεν ξεκολλάει

Ευ. Λιακούλη: Το αρνείστε;

Συνεχείς οι κόντρες Κωνσταντοπούλου – Συρεγγέλα

Εν τω μεταξύ δεν έχουν τελειωμό οι κόντρες της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τη Μαρία Συρεγγέλα. Οι συνεχείς διακοπές και οι σχολιασμοί της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας έβγαλαν από τα ρούχα της την κ. Συρεγγέλα.

Όταν ζήτησε η κ. Κωνσταντοπούλου τον λόγο να σχολιάσει τις δηλώσεις Λαζαρίδη «σφάχτηκε» για ακόμη μια φορά με την αντιπρόεδρο της επιτροπής.

Μ. Συρεγγέλα: Επειδή έχει μπει κόφτης στην ολομέλεια δεν θα έρχεστε εδώ να μιλάτε όσο θέλετε… Μην παίζετε με τα νεύρα μας και την ψυχική υγεία όλων, μην κάνετε μπούλινγκ…

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Να ρωτήσει τον πρωθυπουργό, σε αυτόν τον Χλύκα που έχει καταδικαστεί γιατί του έδωσε τα θαλάσσια πάρκα; Από τα πρόβατα στα ψάρια, ρωτήστε τον Κυριάκο…

Διαβάστε επίσης:

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποκαλύψεις Ντογκούλη για «Μάκη» και… γκάνγκστερ – ΠΑΣΟΚ: «Έκθετος ο Βορίδης»

Υπεγράφησαν τρία νομοθετήματα του Τσιόδρα για τα χημικά από Μέτσολα και Μπιέρρε

Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις: «Κεντροδεξιά κυβέρνηση κάνει αυτή την τομή»