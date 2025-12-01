search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 01:50
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.12.2025 14:39

Γιάννης Παπαμιχαήλ: «Κάποιοι θα γελάσετε, αλλά μιλούσα μια ώρα στο Messenger με τη Μαράια Κάρεϊ»

01.12.2025 14:39
papamichail-carey-new

Με τη Μαράια Κάρεϊ ισχυρίζεται ότι συνομίλησε διαδικτυακά ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, επισημαίνοντας ότι θα δημοσιεύσει τους διαλόγους τους, έτσι ώστε κανείς να μην αμφιβάλλει για το αν αυτό όντως αληθεύει.

Συγκεκριμένα, χθες (30/11), ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους για μία απρόσμενη επικοινωνία που -όπως υποστήριξε- είχε με τη διάσημη τραγουδίστρια, χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το περιεχόμενο της συζήτησής τους.

«Καλά αυτά απλά δεν γίνονται. Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα γελάσετε, αλλά μιλούσα μια ώρα στο Messenger με τη Μαράια Κάρεϊ. Πέρασε μισή ώρα, για να είμαι σίγουρος 100/100. Το 2026 σίγουρα φέρνει ομορφιές. Καλή σας νύχτα, τα λέμε αύριο. Υ.Γ. Έχω κρατήσει τη συνομιλία, αύριο θα ανεβάσω κάποιους χαρακτηριστικούς διαλόγους, ώστε να σας φύγει η όποια αμφιβολία. Καληνύχτα» και πρόσθεσε: «Χρειάζομαι λίγο ξεκούραση τώρα. Σ’ αγαπώ εσένα και τη γλυκιά φωνή σου. Εντάξει, ήταν μια μεγάλη έκπληξη για εμένα, ήταν τιμή μου, θα είμαστε σε επαφή. Ξεκουράσου καλά Μαράια» έγραψε, επισημαίνοντας ότι θα επανέλθει με πειστήρια…

Σήμερα (1/120), ο Γιάννης Παπαμιχαήλ προχώρησε σε μία νέα δημοσίευση στο Facebook, κοινοποιώντας φωτογραφίες της τραγουδίστριας.

«Είμαι στο Λας Βέγκας εδώ και τρεις ημέρες για μια συναυλία. Μπορείς να μου γράφεις οποιαδήποτε στιγμή θέλεις και μόλις δω το μήνυμά σου θα σου απαντήσω. Πώς πάνε εκεί τα πράγματα;» και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «Τελικά εσείς τι λέτε, μιλάω με την υποφαινόμενη ή όχι;; Μιλάω κανονικότατα» έγραψε…

Διαβάστε επίσης:

Εξιτήριο για τη Μαρίνα Σάττι – Συγκινημένη στις πρώτες της δηλώσεις μετά την περιπέτεια με την υγεία της (Video)

Μπίλι Μπο: Ο πρώτος διάσημος Έλληνας που πέθανε από AIDS – Η τελευταία του συνέντευξη

Νίκος Οικονομόπουλος: «Θέλω να παντρευτώ αλλά έχω υψηλά στάνταρ» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκοι ψαράδες ψαρεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα – Βίντεο ντοκουμέντο

xoupis geetha 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Τη στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο – Τεχνολογία, πληροφορία και ταχύτητα οι νέοι κρίσιμοι παράγοντες

athina stolismeni 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Το εντυπωσιακό video από drone με τη στολισμένη Αθήνα που έγινε viral

putin 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Ενημερώθηκε για την κατάληψη των Ποκρόβσκ και Βοβτσάνσκ – «Η Ουκρανία αδυνατεί να αντιδράσει»

agrotes mploka
ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα: Αιφνιδιαστική κάθοδος αγροτών στην Εγνατία Οδό – Κλειστό το ρεύμα προς Ξάνθη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνώ με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

kteo
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΚΤΕΟ: Αυτά τα οχήματα δεν υποχρεούνται να περάσουν από τεχνικό έλεγχο

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 00:59
LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκοι ψαράδες ψαρεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα – Βίντεο ντοκουμέντο

xoupis geetha 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Τη στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο – Τεχνολογία, πληροφορία και ταχύτητα οι νέοι κρίσιμοι παράγοντες

athina stolismeni 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Το εντυπωσιακό video από drone με τη στολισμένη Αθήνα που έγινε viral

1 / 3