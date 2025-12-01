Γιάννης Παπαμιχαήλ: «Κάποιοι θα γελάσετε, αλλά μιλούσα μια ώρα στο Messenger με τη Μαράια Κάρεϊ»

Με τη Μαράια Κάρεϊ ισχυρίζεται ότι συνομίλησε διαδικτυακά ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, επισημαίνοντας ότι θα δημοσιεύσει τους διαλόγους τους, έτσι ώστε κανείς να μην αμφιβάλλει για το αν αυτό όντως αληθεύει.

Συγκεκριμένα, χθες (30/11), ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους για μία απρόσμενη επικοινωνία που -όπως υποστήριξε- είχε με τη διάσημη τραγουδίστρια, χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το περιεχόμενο της συζήτησής τους.

«Καλά αυτά απλά δεν γίνονται. Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα γελάσετε, αλλά μιλούσα μια ώρα στο Messenger με τη Μαράια Κάρεϊ. Πέρασε μισή ώρα, για να είμαι σίγουρος 100/100. Το 2026 σίγουρα φέρνει ομορφιές. Καλή σας νύχτα, τα λέμε αύριο. Υ.Γ. Έχω κρατήσει τη συνομιλία, αύριο θα ανεβάσω κάποιους χαρακτηριστικούς διαλόγους, ώστε να σας φύγει η όποια αμφιβολία. Καληνύχτα» και πρόσθεσε: «Χρειάζομαι λίγο ξεκούραση τώρα. Σ’ αγαπώ εσένα και τη γλυκιά φωνή σου. Εντάξει, ήταν μια μεγάλη έκπληξη για εμένα, ήταν τιμή μου, θα είμαστε σε επαφή. Ξεκουράσου καλά Μαράια» έγραψε, επισημαίνοντας ότι θα επανέλθει με πειστήρια…

Σήμερα (1/120), ο Γιάννης Παπαμιχαήλ προχώρησε σε μία νέα δημοσίευση στο Facebook, κοινοποιώντας φωτογραφίες της τραγουδίστριας.

«Είμαι στο Λας Βέγκας εδώ και τρεις ημέρες για μια συναυλία. Μπορείς να μου γράφεις οποιαδήποτε στιγμή θέλεις και μόλις δω το μήνυμά σου θα σου απαντήσω. Πώς πάνε εκεί τα πράγματα;» και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «Τελικά εσείς τι λέτε, μιλάω με την υποφαινόμενη ή όχι;; Μιλάω κανονικότατα» έγραψε…

