Η σταθερή “βελόνα” του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις, ο Τσίπρας και το μεγάλο στοίχημα της Αττικής

Το ΠΑΣΟΚ σε ακόμα μια δημοσκόπηση, αυτή την φορά της Marc για το Πρώτο Θέμα βλέπει την βελόνα του σταθερή στο 14% στην εκτίμηση ψήφου. Η διαφορά από την ΝΔ παραμένει σημαντική 15,3 μονάδες στην πρόθεση ψήφου και 17 στην εκτίμηση. Ωστόσο αυτό δεν είναι ένα νέο δημοσκοπικό δεδομένο για την Χαριλάου Τρικούπη, το στοιχείο που χρειάζεται ανάλυση και αντανακλαστικά είναι το 26,1% των ερωτηθέντων που θεωρεί πως ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αφετηρία επανασυσπείρωσης για την Κεντροαριστερά. Γίνεται έτσι σαφές πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να δοθεί το μήνυμα από το ΠΑΣΟΚ ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για ενωτικές διεργασίες στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αφήνοντας τους διαύλους ανοιχτούς είτε με εκδηλώσεις που συμμετέχουν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ με θέμα την ενότητα του χώρου, είτε με κοινές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες με τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, επιθυμεί να δώσει το μήνυμα ότι η αυτόνομη πορεία του κόμματος δεν σημαίνει και απομόνωση. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει σε κάθε ευκαιρία ότι δεν υπάρχει διμέτωπος απέναντι στη ΝΔ και το επικείμενο κόμμα Τσίπρα, τονίζοντας ότι μόνος αντίπαλος είναι η κυβέρνηση. Είναι ωστόσο σαφές ότι το μήνυμα αυτό στην πράξη βρίσκει δυσκολίες, καθώς οι πορείες του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Τσίπρα θα είναι εκ των πραγμάτων ανταγωνιστικές. Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να επαναφέρει το παλιό δίπολο του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο Νίκος Ανδρουλάκης να παραμείνει ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το αντίπαλο δέος του Πρωθυπουργού. “Όποιος έρθει τρίτος χάνει και χάνεται” λένε έμπειροι πολιτικοί αναλυτές και δημοσκόποι για αυτή την άτυπη μάχη της κεντροαριστεράς.

Οι επαφές με τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά θα διατηρηθούν και θα ενταθούν, ειδικά με τα στελέχη που δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα στο εγχείρημα του. Σε αυτή την κατεύθυνση άλλωστε το ΠΑΣΟΚ οδεύει στο συνέδριο του με επιτροπή διεύρυνσης της οποίας επικεφαλής είναι ο πολύπειρος Κώστας Σκανδαλίδης. Οι ισορροπίες είναι λεπτές καθώς το τελευταίο που θα ήθελαν στην Χαριλάου Τρικούπη είναι να δοθεί ένα μήνυμα ταύτισης με τον Αλέξη Τσίπρα, το οποίο θα έστελνε κατευθείαν τους κεντρώους ψηφοφόρους στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η αυτόνομη πορεία γίνεται μονόδρομος, ώστε να μπορεί το ΠΑΣΟΚ παράλληλα να συνομιλεί με δυνάμεις και πρόσωπα της αριστεράς παραμένοντας ελκυστικό στην δεξαμενή των κεντρώων ψηφοφόρων.

Πέρα από την κεντρική πολιτική στρατηγική στο ΠΑΣΟΚ έχουν να λύσουν και μια ακόμα εξίσωση. Την ανισορροπία της δυναμικής που εμφανίζει το κόμμα στην περιφέρεια που είναι ισχυρό και στα αστικά κέντρα που εδώ και αρκετά χρόνια εμφανίζεται αδύναμο. Ειδικά η Αττική ούκ ολίγες φορές έχει αποδειχθεί το τρωτό σημείο του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωρίζει ότι ακόμα και αν το ΠΑΣΟΚ “βάψει” πράσινες περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, αν δεν ανεβάσει τα ποσοστά του στο λεκανοπέδιο δύσκολα θα κινήσει εντυπωσιακά την “βελόνα” των ποσοστών του.

