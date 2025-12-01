Πιο… ήπιος ο Τσιάρας για τους αγρότες: Πάντα ανοιχτή η πόρτα για διάλογο

Σε αντίθεση με τον πιο «συγκρουσιακό» Παύλο Μαρινάκη, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, χρησιμοποίησε πιο ήπιο τόνο σχολιάζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Καρδιτσιώτης πολιτικός σημείωσε βέβαια ότι δεν πρέπει να κλείνουν οι δρόμοι, ωστόσο, υπογράμμισε ότι έχει συναντηθεί με όλες τις οργανώσεις αγροτών και ότι «η πόρτα του Υπουργείου μου είναι πάντα ανοιχτή για διάλογο με τους εκπροσώπους των αγροτών».

Και αφού επισήμανε ότι «διανύουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τον αγροτικό κόσμο και μάλιστα τα προβλήματα δεν αφορούν μόνο τη χώρα μας αλλά και όλους τους αγρότες της Ευρώπης», ξεκαθάρισε ότι «οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα» και δεσμεύτηκε «όσα χρήματα δικαιούνται οι νόμιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, θα τα λάβουν στο ακέραιο».

Λογικό να είναι πιο προσεκτικός ο Τσιάρας: και σε αγροτικό νομό εκλέγεται και ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είναι αυτός που συναντιέται τετ α τετ με τους αγρότες…

