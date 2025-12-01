Ρόδος: Προφυλακίστηκε ο 55χρονος που κακοποιούσε και άφησε έγκυο την ίδια του τη κόρη

Η φρικιαστική υπόθεση του βιασμού και της εγκυμοσύνης μιας νεαρής κοπέλας, από τον ίδιο της τον πατέρα, έφερε την προφυλάκισή του.

Ο 55χρονος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στη Ρόδο και σήμερα βρέθηκε ενώπιον της Ανακρίτριας, η οποία με τη σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα, διέταξε την προφυλάκισή του. Σύμφωνα με τις Αρχές, η 31χρονη κατήγγειλε ότι ζούσε για χρόνια σε καθεστώς φόβου, εξαναγκασμού και βιασμών από τον πατέρα της και γέννησε ένα παιδί το οποίο προέκυψε μέσω ελέγχου DNA, πως κατά 99,9% είναι δικό του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει φρίκη και θυμίζει την περίπτωση του Αυστριακού Γιόσεφ Φριτζλ ο οποίος βίαζε και βασάνιζε επί χρόνια την κόρη του, αφήνοντάς την έγκυο.

