search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 01:36
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.12.2025 14:07

Ρόδος: Προφυλακίστηκε ο 55χρονος που κακοποιούσε και άφησε έγκυο την ίδια του τη κόρη

01.12.2025 14:07
Σεξουαλική Παρενόχληση - Κακοποίηση: Γιατί τα θύματα δε μιλούν - Media

Η φρικιαστική υπόθεση του βιασμού και της εγκυμοσύνης μιας νεαρής κοπέλας, από τον ίδιο της τον πατέρα, έφερε την προφυλάκισή του.

Ο 55χρονος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στη Ρόδο και σήμερα βρέθηκε ενώπιον της Ανακρίτριας, η οποία με τη σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα, διέταξε την προφυλάκισή του. Σύμφωνα με τις Αρχές, η 31χρονη κατήγγειλε ότι ζούσε για χρόνια σε καθεστώς φόβου, εξαναγκασμού και βιασμών από τον πατέρα της και γέννησε ένα παιδί το οποίο προέκυψε μέσω ελέγχου DNA, πως κατά 99,9% είναι δικό του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει φρίκη και θυμίζει την περίπτωση του Αυστριακού Γιόσεφ Φριτζλ ο οποίος βίαζε και βασάνιζε επί χρόνια την κόρη του, αφήνοντάς την έγκυο.

Διαβάστε επίσης:

Εύβοια: Περαστικοί βρήκαν ανήλικη, αναίσθητη από το αλκοόλ, στο λιμάνι της Ερέτριας

Ρόδος: 32χρονος κατηγορείται ότι βασάνιζε τα παιδιά της συντρόφου του – Έσβηνε τσιγάρα πάνω τους και τα χτυπούσε με γροθιές και κλωτσιές

Απεργία ταξί την Τρίτη και την Τετάρτη – Την 48ωρη κινητοποίηση κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία αυτοκινητιστών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκοι ψαράδες ψαρεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα – Βίντεο ντοκουμέντο

xoupis geetha 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Τη στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο – Τεχνολογία, πληροφορία και ταχύτητα οι νέοι κρίσιμοι παράγοντες

athina stolismeni 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Το εντυπωσιακό video από drone με τη στολισμένη Αθήνα που έγινε viral

putin 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Ενημερώθηκε για την κατάληψη των Ποκρόβσκ και Βοβτσάνσκ – «Η Ουκρανία αδυνατεί να αντιδράσει»

agrotes mploka
ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα: Αιφνιδιαστική κάθοδος αγροτών στην Εγνατία Οδό – Κλειστό το ρεύμα προς Ξάνθη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνώ με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

kteo
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΚΤΕΟ: Αυτά τα οχήματα δεν υποχρεούνται να περάσουν από τεχνικό έλεγχο

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 00:59
LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκοι ψαράδες ψαρεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα – Βίντεο ντοκουμέντο

xoupis geetha 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Τη στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο – Τεχνολογία, πληροφορία και ταχύτητα οι νέοι κρίσιμοι παράγοντες

athina stolismeni 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Το εντυπωσιακό video από drone με τη στολισμένη Αθήνα που έγινε viral

1 / 3