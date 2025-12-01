Ρόδος: Προφυλακίστηκε ο 55χρονος που κακοποιούσε και άφησε έγκυο την ίδια του τη κόρη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η φρικιαστική υπόθεση του βιασμού και της εγκυμοσύνης μιας νεαρής κοπέλας, από τον ίδιο της τον πατέρα, έφερε την προφυλάκισή του.
Ο 55χρονος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στη Ρόδο και σήμερα βρέθηκε ενώπιον της Ανακρίτριας, η οποία με τη σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα, διέταξε την προφυλάκισή του. Σύμφωνα με τις Αρχές, η 31χρονη κατήγγειλε ότι ζούσε για χρόνια σε καθεστώς φόβου, εξαναγκασμού και βιασμών από τον πατέρα της και γέννησε ένα παιδί το οποίο προέκυψε μέσω ελέγχου DNA, πως κατά 99,9% είναι δικό του.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει φρίκη και θυμίζει την περίπτωση του Αυστριακού Γιόσεφ Φριτζλ ο οποίος βίαζε και βασάνιζε επί χρόνια την κόρη του, αφήνοντάς την έγκυο.
Διαβάστε επίσης:
Εύβοια: Περαστικοί βρήκαν ανήλικη, αναίσθητη από το αλκοόλ, στο λιμάνι της Ερέτριας
Ρόδος: 32χρονος κατηγορείται ότι βασάνιζε τα παιδιά της συντρόφου του – Έσβηνε τσιγάρα πάνω τους και τα χτυπούσε με γροθιές και κλωτσιές
Απεργία ταξί την Τρίτη και την Τετάρτη – Την 48ωρη κινητοποίηση κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία αυτοκινητιστών
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.