Stranger Things: Η μεταμόρφωση του Will που «έσπασε τα κοντέρ» – (Προσοχή – Spoiler)

Αν και οι αντιδράσεις των φαν για το Stranger Things Season 5 Part 1 στο Netflix είναι ανάμεικτες, κανείς δεν μπορεί να σταματήσει να μιλά για την μεταμόρφωση του Will Byers (Noah Schnapp) στα τελευταία λεπτά.

Οι φαν της σειράς έμειναν άναυδοι με το φινάλε του τέταρτου επεισοδίου, καθώς ο Will… αποδείχθηκε τουλάχιστον αντάξιος της Eleven.

Ο κάποτε ντροπαλός, ευαίσθητος και συναισθηματικός Will ανακαλύπτει την εσωτερική του δύναμη και σώζει τους φίλους του από τα Demogorgons, σε μια σκηνή που θα μείνει ιστορική στη σειρά.

Αναλύοντας την πορεία του Will από την αρχή της σειράς, οι δημιουργοί της, οι αδελφοί Duffer, αποκαλύπτουν τα αρχικά τους σχέδια και εξηγούν το πώς η σύνδεσή του με το Upside Down βρίσκεται στον πυρήνα της αφήγησης:

«Τι θα γινόταν αν ο Will μπορούσε να αξιοποιήσει αυτή τη σύνδεση και να τη χρησιμοποιήσει εναντίον των κακών μας; Νιώσαμε επίσης πολύ φυσικό να επαναφέρουμε την ιστορία γύρω από τον Will. Ήταν το παιδί που απήχθη στην 1η σεζόν, οπότε φαινόταν σωστό η ιστορία να κλείσει τον κύκλο της. Αν κάποιος πρόκειται να είναι το κλειδί για το τέλος του Vecna, αυτός έπρεπε να είναι ο Will.», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Παρόλο που ο συνεσταλμένος έφηβος ήταν πάντα στο κέντρο της αφήγησης ως το αγόρι που εξαφανίστηκε από το Hawkins και μεταφέρθηκε από τον Vecna στο Upside Down, το φινάλε του Volume 1 τον έκανε σούπερ ήρωα.

Σε όλη τη διάρκεια του Stranger Things, ο Will δυσκολευόταν να συμβιβαστεί με την περίεργη σύνδεσή του με τον Vecna, το Upside Down και το Mind Flayer.

Ακόμα και μετά την επιστροφή του, ένιωθε μια ισχυρή σύνδεση με το κακό, η οποία ενισχύεται στην τελική σεζόν, καθώς συνειδητοποιεί ότι μπορεί να μπει κυριολεκτικά στο μυαλό των θυμάτων του Vecna και ίσως να τα σώσει.

Όταν ο Will τελικά καταλαβαίνει ότι όχι μόνο έχει σύνδεση με το hive mind του Vecna αλλά μπορεί και να ελέγξει ψυχικά τα Demogorgons, έρχονται στην επιφάνεια οι δυνάμεις του, αλλά μόνο αφού αποδέχεται τον πραγματικό του εαυτό και τη σεξουαλικότητά του.

Μιλώντας για την εξέλιξη του Will, οι αδελφοί Duffer πρόσθεσαν:

«Υπάρχουν τόσα πράγματα που ο Will κουβαλά μέσα του στις τέσσερις προηγούμενες σεζόν. Τόσα συναισθήματα και εσωτερικές συγκρούσεις που παραμένουν άλυτες. Θέλαμε λοιπόν να εξελιχθεί ως άνθρωπος και να γίνει μια ολοκληρωμένη εκδοχή του εαυτού του, να αποδεχτεί πραγματικά αυτό που είναι. Και όταν το καταφέρει, μπορεί να αξιοποιήσει αυτές τις απίστευτες δυνάμεις.»

Ενώ ο Mike, ο Lucas και ο Dustin βρήκαν συντρόφους και πέρασαν στην ενηλικίωση πιο ομαλά, ο Will δυσκολευόταν να κατανοήσει τα πολύπλοκα συναισθήματά του για τον Mike.

Οι εσωτερικές του συγκρούσεις τον έκαναν αδύναμο και εύκολη λεία για τα αρρωστημένα παιχνίδια του Vecna, μέχρι το φινάλε του Volume 1 της πέμπτης σεζόν.

Ο Noah Schnapp, ο ηθοποιός που υποδύεται τον Will, αναλύει τη διαδρομή του λέγοντας:

«Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τον Will να ωριμάζει, να είναι πιο σίγουρος για τον εαυτό του και να δούμε πού θα τον οδηγήσει αυτό. Είναι κάτι παραπάνω από το παιδί που απήχθη και αυτή η σεζόν δείχνει τι βρίσκεται πέρα από αυτό και τα επίπεδα που κρύβει μέσα του.»

Πρόσθεσε επίσης:

«Όταν ο Will τελικά καταλάβει “Αποδέχομαι τον εαυτό μου, αγαπώ τον εαυτό μου και αυτό που με κάνει διαφορετικό και μοναδικό”, τότε πραγματικά ανθίζει.»

Το μήνυμα της αποδοχής του εαυτού και της δύναμής που βρίσκει κάποιος μέσα σ΄ αυτό είναι διάσπαρτο σε όλη τη σειρά, αλλά η κορυφωσή του είναι η περίπτωση του Will, που επέζησε όχι μόνο από τον «σπόρο» που ο Vecna έριξε μέσα του, αλλά απέκτησε μαζί του μια σύνδεση που θυμίζει… υπερβολικά έντονα αυτήν του Χάρι Πότερ με τον Βόλντεμορτ.

Ο Will είναι ο μοναδικός χαρακτήρας που αποκτά δυνάμεις χωρίς να έχει περάσει από το εργαστήριο όπου πειραματίστηκαν η Eleven και τα άλλα παιδιά.

Οι Duffer διευκρίνισαν επίσης ότι η δύναμη του Will προέρχεται από το γεγονός ότι είναι συνδεδεμένος με το συλλογικό μυαλό του Upside Down. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την ικανότητά του αν δεν βρίσκεται κοντά στο hive.

Ποια είναι η σύνδεση του Vecna με τον Will

Όπως και ο Will, ο Vecna απήχθη σε έναν άλλο κόσμο όταν ήταν παιδί, στο κιτρινωπό βασίλειο που ονομάζεται Dimension X. Αυτός ο κόσμος είναι είτε πρώιμη μορφή του Upside Down είτε εντελώς διαφορετικό σύμπαν.

Αυτό το υπόβαθρο εξηγείται στο The First Shadow, το επίσημο θεατρικό πρίκουελ του Stranger Things, και πιθανότατα θα παίξει ρόλο στο δεύτερο μισό της πέμπτης σεζόν.

Ο Henry Creel, το παιδί που έγινε Vecna, επέστρεψε από αυτή τη διάσταση γεμάτος από την αρνητική ενέργεια του Mind Flayer, η οποία δίνει νέο νόημα στη ψυχοπαθητική του συμπεριφορά ως παιδί.

Ο Henry είχε σημαδευτεί από την ενέργεια του Mind Flayer από μικρός και μεταμορφώθηκε σε Vecna όταν εξορίστηκε ξανά στο Dimension X από την Eleven.

Εκεί αποδέχτηκε τη νέα του φύση και βοήθησε να δημιουργηθεί το hive mind του Upside Down, ενώθηκε με τον Mind Flayer και έγινε ο εγκέφαλος πίσω από όλα.

Η αποκάλυψη της τέταρτης σεζόν ότι ο Vecna ήταν ο οργανωτής κάθε υπερφυσικού γεγονότος της σειράς ήταν ένα σοκ που αναδιαμόρφωσε τον ρόλο της Eleven ως «δημιουργού» του Vecna.

Η νέα αποκάλυψη ότι ο Vecna φύτεψε δυνάμεις μέσα στον Will συνεχίζει αυτή τη γραμμή, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Will δεν είναι το αβοήθητο πιόνι που ο Vecna νομίζει.

Το Stranger Things έχει δείξει σταθερά ότι η αγάπη και η χαρά μπορούν να σταματήσουν τη δύναμη του Vecna. Σε αντίθεση με τον Henry Creel, ο Will έχει φίλους και οικογένεια που τον αγαπούν.

Δεν είναι σαφές αν ο Vecna γνωρίζει την πραγματική έκταση της δύναμης του Will, αλλά το γεγονός ότι τον άφησε ζωντανό, επιτρέποντάς του ουσιαστικά να χρησιμοποιήσει την ικανότητά του απέναντι στους Demogorgons, δείχνει ότι ίσως ήξερε και μπορεί να τον δοκίμαζε.

