Τι συμβαίνει με το σενάριο συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ: Ο στόχος του Μαξίμου και γιατί ο Γεωργιάδης επιτίθεται στον Δούκα

Με το σενάριο περί συγκυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ μετά τις επόμενες εκλογές να μην κλείνει οριστικά, επίσημα και αμετάκλητα, η δημόσια συζήτηση, – με γαλάζια στελέχη να πρωτοστατούν σε αυτή-, συντηρεί ένα θέμα, που προκαλεί τεράστια θολούρα στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Είναι ενδεικτική της σύγχυσης και της παραφιλολογίας, που καλλιεργείται σκόπιμα από την κυβέρνηση, η επιμονή του Άδωνι Γεωργιάδη, να μιλά για πρόταση της ΝΔ προς το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές.

Υπάρχει ένα παράδοξο, αλλά και μία βολική πλευρά για τη ΝΔ στις δηλώσεις του υπουργού Υγείας.

Το παράδοξο: Πρόκειται για έμμεση ομολογία του υπουργού και αντιπροέδρου της ΝΔ ότι το κυβερνών κόμμα δεν θα πάρει αυτοδυναμία – και άρα έτσι προκύπτει η ανάγκη για κυβέρνηση συνεργασίας.

Και η βολική πλευρά: Προβάλλοντας το ΠΑΣΟΚ ως δυνητικό (και επιθυμητό) σύμμαχο της, η ΝΔ βρίσκει μία ευπρεπή απάντηση έναντι του κεντρώου ψηφοφόρου, στο ερώτημα τι θα κάνει στην (εξαιρετικά πιθανή, αν όχι βέβαιη) περίπτωση, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πετύχει την αυτοδυναμία. Και ταυτόχρονα, η ΝΔ αποφεύγει να εμφανιστεί ότι συγχρωτίζεται ή φλερτάρει με τα κόμματα δεξιά της, πράγμα που αν επικρατούσε ως αίσθηση θα αποθάρρυνε τους πασοκογενείς και φιλελεύθερους ψηφοφόρους της.

Η γαλάζια στρατηγική για εξουδετέρωση του ΠΑΣΟΚ

Η αλήθεια είναι πως, όσο το σενάριο παραμένει, έστω και ως αίσθηση, στο τραπέζι, η ΝΔ μπορεί να ελίσσεται και να διατηρεί μία εξόχως αιχμηρή στρατηγική έναντι του ΠΑΣΟΚ. Και έτσι διευκολύνεται σε κάθε περίπτωση. Μετά τις πρώτες εκλογές η ΝΔ είναι λογικό να απευθυνθεί στο ΠΑΣΟΚ. Και μάλλον μόνο στο ΠΑΣΟΚ, θεωρώντας ότι η πρότασή της θα είναι win win για την ίδια:

– Εάν ο Νίκος Ανδρουλάκης αποδεχθεί την πρόταση, θα έχει σχηματίσει μία κυβέρνηση με τους δικούς της όρους, καθότι η προβλεπόμενη διαφορά στους συσχετισμούς, θα την καθιστά ως ηγεμονική δύναμη ενός τέτοιου συνασπισμού.

– Εάν ο Νίκος Ανδρουλάκης απορρίψει τη συνεργασία, όπως λέει τώρα σε δηλώσεις του, – οι οποίες προφανώς δεν πείθουν τη ΝΔ και δεν την αποθαρρύνουν να κάνει ανοίγματα -, τότε ελπίζει πως στις δεύτερες εκλογές θα συμπιέσει το ΠΑΣΟΚ, αποσπώντας από το Κίνημα εκείνο το κομμάτι, που μέσα στο σημερινό θολό τοπίο, διατηρεί την αίσθηση πως μπορεί να υπάρξει συγκυβέρνηση.

Η «ομολογία» του Γεωργιάδη

Τι μπορεί να χαλάσει αυτό το απλό και «ωραίο» σχέδιο της ΝΔ; Την απάντηση την έδωσε στην πραγματικότητα ο Άδωνις Γεωργιάδης σε μία από τις εξομολογητικές του εξάρσεις: Να κόψει μαχαίρι το ΠΑΣΟΚ και μάλιστα χωρίς κανένα περιθώριο παρερμηνείας, το σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

Πώς; Μα, με μία συλλογική απόφαση, η οποία δεν μπορεί να ανατραπεί από κανένα άλλο όργανο, υπό καμία συνθήκη ή επίκληση ειδικών καταστάσεων: Με απόφαση δηλαδή του συνεδρίου, που είναι η απόλυτα δεσμευτική κίνηση για όλο και για όλους στο ΠΑΣΟΚ.

Είναι ακριβώς αυτό που δεν θέλουν ο Γεωργιάδης και η ΝΔ: Και γι’ αυτό ο αντιπρόεδρος της ΝΔ επιτέθηκε στον δήμαρχο της Αθήνας, που έχει ζητήσει ξεκάθαρη απόφαση του συνεδρίου για μη συνεργασία με τη δεξιά: «Ο κ. Δούκας θέλει να βάλει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να το ψηφίσουνε κιόλας», είπε ο υπουργός Υγείας, που δεν δίστασε να ξεπεράσει τα όρια, επιχειρώντας να παρέμβει στα εσωτερικά ενός άλλου κόμματος.

Το ερώτημα αντιστρέφεται

Στην περίπτωση, που τοπ ΠΑΣΟΚ κόψει πέρα από κάθε υποψία την προοπτική συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, το ερώτημα «με ποιους θα κυβερνήσετε αν δεν πάρετε αυτοδυναμία» προς την κυβέρνηση, αλλάζει εντελώς δυναμική. Και θα καταστεί εν τοις πράγμασι πιεστικό για το Μαξίμου.

Η «αυτοδυναμία», που είναι η πρώτη απάντηση δεν φαίνεται έτσι κι αλλιώς πειστική: Η ΝΔ εκκινεί τώρα από το 25% και όχι από το περίπου 34% που εντοπιζόταν πριν την τελική ευθεία των εκλογών το 2023.

Θα πρέπει λοιπόν να απαντήσει η ΝΔ εάν θα πάει προς τα δεξιά, με δεδομένο μάλιστα ότι κατά περιόδους και ειδικά τελευταία υπάρχουν περίεργες συμπτώσεις και με τον Βελόπουλο και με την Λατινοπούλου.

Σε αυτή την περίπτωση θα «απελευθερώσει» τον κεντρώο, πασοκογενή κόσμο, που θα δει ότι ο «μεταρρυθμιστής» και «φιλελεύθερος» Κυριάκος Μητσοτάκης είναι έτοιμος να κυβερνήσει με Βελόπουλο ή Λατινοπούλου. Ή και με τους δύο!

Σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί η ΝΔ να «παίζει» με σενάρια συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ, για να ψαρεύει στα θολά νερά.

Κίνδυνος ή πρόκληση;

Ποιος είναι, από την άλλη, ο κίνδυνος για το ΠΑΣΟΚ και τον προοδευτικό χώρο; Να πιέσει ακόμα περισσότερο για την αυτοδυναμία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισείοντας το «φόβητρο» της πολιτικής αστάθειας.

Αλλά στην πραγματικότητα αυτός ο «κίνδυνος», πέρα από το ότι ένας εκβιασμός δεν μπορεί να έχει πάντα αποτελέσματα (το 2023 είχε όντως), ίσως λειτουργήσει και ως πρόκληση για να συμβεί το αυτονόητο: Να συγκροτηθεί επιτέλους μία πειστική και με αξιώσεις εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης από τον προοδευτικό χώρο και την κεντροαριστερά. Με διάλογο ή με διεργασίες, που θα υπερβαίνουν τη σημερινή αδυναμία και το παρατεταμένο αδιέξοδο.

