Αυτές είναι οι πιο πολυδιαβασμένες σελίδες της Wikipedia για το 2025 – Στην κορυφή ο Τσάρλι Κερκ

Τη λίστα με τα πιο διαβασμένα άρθρα της Wikipedia για το 2025 παρουσίασε ο Guardian, με τη σελίδα για τον Τσάρλι Κερκ, τον Αμερικανό υπερσυντηρητικό influencer που δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, να έχει καταγράψει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.

Συγκεκριμένα, το κείμενο για τον Κερκ είχε 44,9 εκατομμύρια προβολές, πολλές εξ αυτών μετά τη δολοφονία του, ενώ περισσότερο από το 40% των προβολών κατεγράφη εκτός ΗΠΑ.

Στη δεύτερη θέση με τα πιο πολυδιαβασμένα άρθρα, η λίστα της Wikipedia με τους θανάτους της χρονιάς, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Ed Gein, ο Αμερικανός κατά συρροή δολοφόνος, η ιστορία του οποίου παρουσιάστηκε στην τρίτη σεζόν της σειράς «Monster» του Netflix.

Η πρώτη πεντάδα των πιο διαβασμένων άρθρων ολοκληρώθηκε με δύο ακόμη Αμερικανούς, και συγκεκριμένα τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Πάπα Λέων ΙΔ, που γεννήθηκε στο Σικάγο.

Τα 20 πιο πολυδιαβασμένα άρθρα της Wikipedia για το 2025

Αναλυτικά, τα πιο πολυδιαβασμένα άρθρα της Wikipedia για το 2025 είναι τα εξής:

Τσάρλι Κερκ,, 44,9 εκατ. προβολές

Θάνατοι το 2025, 42,5 εκατ.

Ed Gein, 31,2 εκατ.

Ντόναλντ Τραμπ, 25,1 εκατ.

Πάπας Λέων ΙΔ, 22,1 εκατ.

Έλον Μασκ, 20,2 εκατ.

Ζοχράν Μαμντάνι, 20,1 εκατ.

The Sinners (ταινία 2025), 18,2 εκατ.

Όζι Όσμπορν, 17,8 εκατ.

Superman (ταινία 2025), 17 εκατ.

Πάπας Φραγκίσκος, 15,3 εκατ.

Severance (σειρά), 13,9 εκατ.

Ηνωμένες Πολιτείες, 13 εκατ.

Thunderbolts (ταινία), 12,9 εκατ.

Weapons (ταινία 2025), 11,8 εκατ.

Τζέι Ντι Βανς, 11,6 εκατ.

Adolescence (σειρά), 11,6 εκατ.

MrBeast, 11,5 εκατ.

Κριστιάνο Ρονάλντο, 10,8 εκατ.

The Fantastic Four: First Steps, 10,8 εκατ.

