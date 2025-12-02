search
Χρυσοχοΐδης για μπλόκα αγροτών: Δεν θα επιτρέψουμε παρουσία σε τελωνεία και λιμάνια

Δεν θα επιτραπεί σε αγρότες να κλείσουν λιμάνια και τελωνεία, τόνισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ για τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

«Οι διαδηλώσεις τους είναι μαζικές, έχουν την ευκαιρία και μέσα από τα ΜΜΕ να εκφράσουν τα αιτήματά τους. Από κει και πέρα, υπάρχει μια σειρά από ζητήματα που πρέπει να δούμε: είναι κλειστές οι Εθνικές Οδοί αλλά υπάρχουν εναλλακτικοί δρόμοι» είπε αρχικά και πρόσθεσε πως δεν επιτρέπεται από τις αρχές να καταλάβουν χώρους που κοστίζουν δημόσιο χρήμα, δημόσιο συμφέρον, εθνική ασφάλεια, δημόσια τάξη, δηλαδή λιμάνια και τελωνεία.

«Εκεί δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση που θα εμποδίσει τη διέλευση των αγαθών. Όταν πας και καταλαμβάνεις ένα τελωνείο, που είναι η είσοδος-έξοδος της χώρας, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και κοστίζουν πάρα πολύ. Υπάρχουν συγκεκριμένα αδικήματα για τα οποία μπορεί να κατηγορηθεί κανείς. Μέσα από τη συνεννόηση όμως βρίσκονται λύσεις» είπε.

Αναφερόμενος στα επεισόδια, πρόσθεσε: «Όποιος προκαλεί καταστροφή δημόσιας περιουσίας, την οποία θα κληθεί να πληρώσει ο φορολογούμενος, αντιλαμβάνεστε ότι ούτε αυτό είναι ζήτημα που μπορεί κανείς να ανεχτεί. Δημιουργήθηκε ένα περιστατικό στον Πλατύκαμπο στη Λάρισα, είδαν όλοι τι συνέβη και σε ό,τι αφορά στην άσκηση βίας. Ο αστυνομικός ο οποίος γρονθοκοπήθηκε είναι εργαζόμενος. Οι αστυνομικοί είναι εργαζόμενοι που υπηρετούν την ασφάλεια. Για ποιον λόγο να γίνεται σάκος του μποξ ένας αστυνομικός; Εν πάση περιπτώσει θεωρώ το περιστατικό λήξαν, δεν υπάρχει από την πλευρά της Αστυνομίας καμία διάθεση σύγκρουσης και βίας, είμαστε στη λογική της συνδιαλλαγής και της συνεννόησης».

