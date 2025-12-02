Κόντρα Χρυσοχοΐδη – Κωνσταντοπούλου για τα μπλόκα των αγροτών: «Κανένα όργιο καταστολής» – «Ακραία αστυνομική βία»

Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό βάζουν τα μπλόκα των αγροτών με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να απορρίπτει τις κατηγορίες περί ακραίας αστυνομικής βίας.

«Κανένα όργιο καταστολής και καμία βία, σε εκατοντάδες σημεία υπάρχουν μπλόκα αγροτών που διεκδικούν αιτήματα τους, ούτε βία, ούτε καταστολή», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπεραμυνόμενος της τροπολογίας για την οπλοκατοχή και τη χρήση άστοχων πυροβολισμών, τις γνωστές μπαλωθιές.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε «εξωφρενικές» τις αναφορές της Ζωής Κωνσταντοπούλου περί ακραίας αστυνομικής βίας υπογραμμίζοντας πως είναι ντροπή να κατηγορεί τους αστυνομικούς που έχουν προστατεύσει διαδηλωτές σε 1.700 διαδηλώσεις στις οποίες δεν υπήρξε ούτε ένας τραυματισμός.

«Δεν είναι σάκος του μποξ για τον καθένα εδώ μέσα ο αστυνομικός», τόνισε και την εγκάλεσε ότι βλέπει την αστυνομία με παραμορφωτικούς φακούς.

Είχε προηγηθεί και η παρέμβαση του Νίκου Καραθανασόπουλου που κατήγγειλε όργιο κρατικής βίας στους αγρότες, οι οποίοι, όπως είπε, δεν μάσησαν.

Σε ό,τι αφορά στην τροπολογία, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε ότι επιχειρείται με νέες βελτιωτικές προτάσεις ο εκσυγχρονισμός της χρήσης όπλων με στόχο να εμπεδωθεί αίσθημα ασφάλειας πολίτες και επιβολής ποινών στους παραβάτες.

Στον απόηχο της αιματοχυσίας στα Βορίζια, τόνισε ότι η Κρήτη είναι ένα «λαμπρό» νησί, με χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας, καθώς το νησί είχε 8 εκατ. επισκέπτες και ούτε μια ληστεία. «Είναι ένας μικρός αριθμός εγκληματικών ομάδων οι οποίοι με τις αντιλήψεις τους ταλαιπωρούν το νησί, αυτά αντιμετωπίζουμε», επεσήμανε.

«Η παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία δεν αντιμετωπίζεται με τροπολογίες της τελευταίας στιγμής», ανέφερε από το ΠΑΣΟΚ ο Παύλος Χρηστίδης για να προσθέσει: «Ο Κρητικός λαός δέχεται επίθεση όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, επειδή κάποιοι από τα έδρανα της ΝΔ δεν επιλέγουν να πέσει φως αλλά επιλέγουν τη συγκάλυψη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε στην Κρήτη, εν αντιθέσει με τον κύριο Μητσοτάκη και συνάντησε τους αρμόδιους φορείς».

«Ασπιρίνες στον άρρωστο», χαρακτήρισε τις ρυθμίσεις της τροπολογίας ο Κωνσταντίνος Χήτας από την Ελληνική Λύση, κάνοντας γνωστό ότι το κόμμα του δεν θα την ψηφίσει.

