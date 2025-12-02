Stranger Things: Οι 5 πιο αμφιλεγόμενες θεωρίες των fans

Από το πρώτο κιόλας επεισόδιο του «Stranger Things», οι fans της δημοφιλούς σειράς του Netflix έμπλεξαν σε εκατοντάδες θεωρίες για το μέλλον της.

Από το Facebook μέχρι το Reddit και τα ειδικά φόρουμ που ασχολούνται μόνο με τη σειρά, οι θεωρίες… συνωμοσίας δίνουν και παίρνουν.

Δείτε 5 από τις πιο αφιλεγόμενες από αυτές:

1. Όλη η σειρά είναι ένα παιχνίδι Dungeons & Dragons

Ίσως η πιο γνωστή και πιο διχαστική θεωρία, υποστηρίζει ότι όσα βλέπουμε στη σειρά δεν συμβαίνουν στην πραγματικότητα, αλλά είναι μια μεγάλη «παρτίδα» D&D που παίζουν τα παιδιά στο υπόγειο του Mike. Αυτό εξηγεί γιατί πολλά τέρατα έχουν ονόματα από το παιχνίδι, αλλά ταυτόχρονα υποβαθμίζει την ίδια την ιστορία. Για κάποιους είναι έξυπνο twist, για άλλους θα ήταν η απόλυτη απογοήτευση.

2. Το πραγματικό πρόσωπο – κλειδί δεν είναι η Eleven, αλλά ο Will

Η θεωρία υποστηρίζει ότι ο Will δεν είναι απλώς ένα παιδί που βρέθηκε στο λάθος μέρος. Είναι συνδεδεμένος άρρηκτα με το Upside Down και είναι το πρόσωπο – κλειδί που θα «λάμψει» στο τέλος της σειράς και θα γίνει ο καταλύτης του Upside Down, κάτι εξάλλου που φαίνεται να υλοποιείται στο πρώτο μέρος της πέμπτης σεζόν.

3. Ο Vecna δεν είναι τελικά το απόλυτο κακό

Αν και η τέταρτη σεζόν τον παρουσιάζει ως αρχιτέκτονα του χάους, πολλοί fans πιστεύουν ότι ο Vecna είναι κι αυτός μια «μαριονέτα» του πραγματικά απόλυτου κακού, του Mind Flayer. Είναι το Upside Down μια οντότητα από μόνο του; Υπάρχει ανώτερη δύναμη; Η θεωρία έφερε συγκρούσεις, γιατί κάποιοι δεν θέλουν να ακυρωθεί η σημασία του Vecna, που, αν και «κακός» κατάφερε να γίνει… συμπαθής στο κοινό.

4. Στην τελευταία σεζόν θα σκοτωθεί κάποιος από τους κεντρικότερους χαρακτήρες

Αυτή η θεωρία επιστρέφει κάθε σεζόν, αλλά για την πέμπτη έχει πάρει φωτιά. Κάποιοι fans θεωρούν ότι ο θάνατος ενός από τους βασικούς ήρωες είναι απαραίτητος για να κλείσει η ιστορία με «νόημα». Άλλοι θεωρούν το ενδεχόμενο να σκοτώσουν οι αδελφοί Duffer έναν κεντρικό χαρακτήρα ως φτηνό κόλπο. Και τελικά αναρωτιέται κάποιος αν το Stranger Things χρειάζεται ακόμη μια τραγωδία για να ολοκληρωθεί.

5. Η Eleven θα γίνει μέρος του Upside Down και το Hawkins θα καταστραφεί

Με την Eleven να χρειάζεται εντατική «προπόνηση» και τις πύλες του Upside Down να έχουν γίνει «ρευστές», πολλοί fans θεωρούν ότι η αγαπημένη ηρωίδα στο τέλος δεν θα είναι η σωτήρας αλλά η «γέφυρα» ανάμεσα στους δύο κόσμους.

Σύμφωνα με τη θεωρία, η Eleven μπορεί να καταλήξει να γίνει φύλακας, όχι ήρωας. Μια μορφή που θα κρατά το Upside Down σταθερό αντί να το εξαφανίσει.

Αποτέλεσμα όλων αυτών, σύμφωνα με τη θεωρία, είναι ότι το Hawkins δεν θα σωθε και ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να ολοκληρωθεί η ιστορία.

