Ζελένσκι: ΗΠΑ και Ουκρανία κατέληξαν σε σχέδιο ειρήνης 20 σημείων

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες τώρα από ποτέ να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, περιγράφοντας την τρέχουσα διπλωματική κατάσταση ως «μία από τις πιο δύσκολες αλλά και αισιόδοξες στιγμές».

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ έχουν μετατρέψει τον αρχικό αμερικανικό χάρτη ειρήνης σε ένα σχέδιο 20 σημείων, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Δουβλίνο.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η αρχική πρόταση περιορίστηκε από 28 σε 20 σημεία στη Γενεύη και τελειοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Δουβλίνο, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, ανέφερε ότι είναι έτοιμος να συναντήσει εκ νέου τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι αυτό θα εξαρτηθεί από το πόσο επιτυχημένες θα είναι οι συνομιλίες στη Μόσχα.

Την ίδια ώρα έστειλε μήνυμα στον Λευκό Οίκο στη σκιά της κρίσιμης συνάντησης του Στιβ Γουίτκοφ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Δεν πρέπει να παίξουν παιχνίδια πίσω από την πλάτη της Ουκρανίας» υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Μάρτιν για την υποδοχή της Ιρλανδίας, λέγοντας ότι η επίσκεψή του έρχεται σε μια από τις πιο «δύσκολες» αλλά και «αισιόδοξες» στιγμές.

Σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο, είπε ότι ορισμένα πράγματα «πρέπει ακόμη να διευθετηθούν», αλλά τόνισε ότι οι ΗΠΑ κάνουν σοβαρά βήματα για να τερματίσουν τον πόλεμο «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Πρόσθεσε ακόμη ότι η Ουκρανία έχει φιλοδοξίες να γίνει μέλος της ΕΕ μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο Ζελένσκι συνέχισε λέγοντας ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ όσο συνεχίζεται η κατοχή της Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είπε ότι συζήτησε τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία με τον πρωθυπουργό Μάρτιν και είπε «είναι καιρός να τα μεταφέρουμε στην Ουκρανία, ώστε να μπορούμε να διασφαλίσουμε με αξιοπιστία τόσο την άμυνά μας όσο και την ανάκαμψή μας», καθώς αυτό θα «ωφελήσει όχι μόνο εμάς αλλά και τους εταίρους μας», ενώ πρόσθεσε ότι ελπίζει ότι η Ιρλανδία και άλλοι θα υποστηρίξουν την ανάγκη «να θεωρηθεί η Ρωσία υπόλογη για την επιθετικότητά της».

Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με το αν θα συμμετάσχει η Ευρώπη στην ειρηνευτική διαδικασία, ο Ζελένσκι απάντησε αναφερόμενος στη σημερινή συνάντηση μεταξύ της Ρωσίας και της αμερικανικής αντιπροσωπείας. Είπε ότι οι ΗΠΑ θα του υποβάλουν έκθεση μετά τη συνάντηση και τα μελλοντικά βήματα προς μια ειρηνευτική διαδικασία θα εξαρτηθούν από αυτό.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε επίσης τον τερματισμό του πολέμου, όχι απλώς μια προσωρινή παύση των εχθροπραξιών, καθώς αναμένονταν εκπρόσωποι των ΗΠΑ στο Κρεμλίνο για συνομιλίες για την Ουκρανία.

«Κοινός μας στόχος είναι να τερματίσουμε τον πόλεμο, όχι απλώς να επιτύχουμε μια παύση των μαχών. Μια αξιοπρεπής ειρήνη είναι απαραίτητη», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Το ζήτημα δεν συνίσταται στην πολυπλοκότητα της λήψης αποφάσεων. Εκείνος που είναι σε θέσει να τις πάρει, θα τις πάρει. Είμαι σε θέση να πάρω αποφάσεις. Σημασία έχει όλα αυτά να ληφθούν δίκαια και ανοιχτά, ώστε να μην υπάρχει κανένα παιγνίδι πίσω από τις πλάτες της Ουκρανίας , ώστε τίποτα να μην αποφασισθεί χωρίς της Ουκρανία για μας , για το μέλλον της Ουκρανίας» μεταδίδει το Interfax Ukraina.

Σε ερώτηση αν η Ουκρανία έρθει αντιμέτωπη με μια κακή συμφωνία ή μια χειρότερη συμφωνία αργότερα – δεδομένων των προόδων που έχει σημειώσει η Ρωσία στο πεδίο της μάχης, ο Ζελένσκι είπε πως «δεν υπάρχουν απλές λύσεις».

«Πρέπει να σταματήσουμε τον πόλεμο με τέτοιο τρόπο ώστε σε ένα χρόνο η Ρωσία να μην επιστρέψει», είπε. «Αυτό μπορεί να συμβεί».

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι «γι’ αυτό θέλουμε βεβαιότητα» και ότι η Ουκρανία θέλει σαφείς και καθορισμένες εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο Ζελένσκι απαντώντας σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις για το ειρηνευτικό σχέδιο που έχει προταθεί, είπε ότι μίλησε χθες με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ότι η Ουκρανία περιμένει τώρα τα αποτελέσματα της συνάντησης του Γουίτκοφ με τον Πούτιν σήμερα το απόγευμα.

«Θα αντιδράσω σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα, αν νιώσω ότι μπορούμε να βασιστούμε σε πραγματικό, συγκεκριμένο διάλογο, όχι μόνο σε λόγια, θα συναντηθούμε».

Ο Ζελένσκι είπε ακόμη ότι δεν είναι έτοιμος να μοιραστεί τα συγκεκριμένα σημεία των νέων ειρηνευτικών προτάσεων, αλλά τόνισε ότι τα πιο δύσκολα σημεία σχετίζονται με το έδαφος και τα χρήματα, όσον αφορά τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη.

Διαβάστε επίσης:

Τάνκερ με σημαία Ρωσίας δέχθηκε επίθεση στα ανοικτά των τουρκικών ακτών – Το Κίεβο αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή

Reuters: Τι ζήτησε ο Μαδούρο από τον Τραμπ για να παραιτηθεί – Πήρε αρνητική απάντηση

Σοκ στην Ευρώπη: Συνελήφθη η Φεντερίκα Μογκερίνι για απάτη με ευρωπαϊκά κονδύλια