Δύο τάσεις στην κυβέρνηση για τα μπλόκα, το προσκλητήριο του Δούκα, τα… κρητικά υδρόμετρα, τι συμβαίνει με Κασσελάκη και Καρυστιανού, «συλλαλητήριο» για την… Ιθάκη

Καλημέρα σας

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αυτοί που γνωρίζουν καλά το σχεδιασμό των αγροτών, λένε ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα.

Όσοι είχαν την εμπειρία να περάσουν από μπλόκα αυτές τις μέρες, έχουν διαπιστώσει μια πρωτοφανή κινητοποίηση, η οποία θα κορυφωθεί τις επόμενες μέρες.

Εύκολη λύση δεν βλέπω, αφού οι αγρότες δεν θέλουν συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Με τον υπουργό τα έχουν πει πολλές φορές κι εκτός από τα θέματα που προκύπτουν από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, βάζουν και πολλά ζητήματα που αφορούν τα κόστη παραγωγής, εισφορές στον ΕΛΓΑ, φορολογικά και άλλα.

Δύο τάσεις

Τώρα, μέσα στην κυβέρνηση υπάρχουν δύο τάσεις για τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Μια που λέει ότι θα υποχωρήσουν σύντομα λόγω γιορτών και μια άλλη που δεν είναι τόσο αισιόδοξη και βλέπει τα πράγματα εξαιρετικά δύσκολα με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές.

Να δούμε τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις, που θα έρθουν σε λίγες μέρες. Οι εχέφρονες περιμένουν να δουν τα ευρήματα, αλλά οι αναλύσεις ορισμένων δημοσκόπων είναι τέτοιες, που μπορεί να δείξουν ότι η ΝΔ παίρνει αυτοδυναμία πολύ πριν γίνουν οι εκλογές!

Εξάλλου, τι κοστίζει αυτό το συμπέρασμα; Τζάμπα είναι. Ή μάλλον, για να πούμε την αλήθεια, μόνο… τζάμπα δεν είναι.

Υδρόμετρα… κρητικά

ΟΠΕΚΕΠΕ είπα και δεν ξέρω γιατί θυμήθηκα την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Εδώ και καιρό γράφουμε ότι έχει δυο τρεις υποθέσεις που αφορούν την Ελλάδα. Ε, λοιπόν προσθέστε τώρα 5-6 και βλέπουμε.

Ανάμεσα σε αυτές είναι και αυτή ιστορία από ψάχνει για η ευρωπαϊκή εισαγγελία για την προμήθεια σε πολλούς δήμους της χώρας υδρομετρητών. Δεν χρειάζεται και πολύ να καταλάβει κανείς, ότι εδώ υπάρχει κομπίνα, αφού στην αγορά ένα υδρόμετρο κόστιζε από 80 έως 110€ και ορισμένοι δήμοι έκαναν συμφωνίες που έφταναν μέχρι 320€ το κομμάτι.

Η έρευνα του εισαγγελέα είναι σε εξέλιξη και να μη σας κάνει εντύπωση, αν προκύψει πως η Κρήτη πάλι πρωταγωνιστεί!

Προοδευτικό προσκλητήριο από Δούκα

Συνεπής στη γραμμή του διαλόγου και των συνεργασιών – με απώτερο στόχο και την κατάθεση εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης – στον προοδευτικό χώρο, ο Χάρης Δούκας, μίλησε για «προσκλητήριο» στην κεντροαριστερά. Και επέμεινε στα «μέτωπα» των προοδευτικών δυνάμεων και τον αποκλεισμό οποιασδήποτε συνεργασίας με τη ΝΔ – όχι μόνο με τον Μητσοτάκη.

– Διαπίστωσα ότι κάποιοι παλαιοπασόκοι, κυρίως του «εκσυγχρονιστικού» μοντέλου δεν ενθουσιάζονται με τα «μέτωπα προοδευτικών δυνάμεων». Θέλουν, λένε, να ξεκαθαριστεί τι σημαίνει προοδευτικός σήμερα. Σαν να λένε δηλαδή ότι «προοδευτικός μπορεί να είναι και ο Μητσοτάκης». Δικαίωμά τους να έχουν την όποια άποψη. Αλλά ας το πουν καθαρά αν θεωρούν τον Μητσοτάκη και τους φίλους τους (Φλωρίδη κ.α.) που πήγαν στη ΝΔ «προοδευτικούς». Μην ντρέπονται να πουν ονόματα…

Χωριστοί δρόμοι για Στέφανο και Μαρία

Πηγές που είναι καλά πληροφορημένες και δεν έχω λόγο να μην δώσω βάση σε αυτά που λένε, αναφέρουν πως δεν υπάρχει κάποια σοβαρή και άξια λόγου επαφή Στέφανου Κασσελάκη και Μαρίας Καρυστιανού. Τα σενάρια που ακούγονται δηλαδή στερούνται αξιοπιστίας.

Άλλωστε ο πρόεδρος Στέφανος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστεί ακόμα και με τη ΝΔ – χωρίς τον Μητσοτάκη όμως και αφού επέλθει «κάθαρση» για σκανδαλώδεις υποθέσεις. Νωρίτερα είχε πει ότι θα συνεργαζόταν υπό πολλές προϋποθέσεις με το ΠΑΣΟΚ, ενώ έχει και μία γραμμή επικοινωνίας με την Κωνσταντοπούλου, χωρίς κάτι ορατό και απτό όμως.

Με όλα αυτά, είναι δύσκολο να ταιριάξει η Καρυστιανού.

Η οποία έχει ένα κύκλο συνομιλητών και έναν πολιτικό «προσανατολισμό» ας το πούμε έτσι, που μάλλον δεν ταιριάζει με τα όσα κάνει ο Κασσελάκης.

Αν και ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ, ειδικά στην πολιτική…

Η Ιθάκη και το… κόμμα Τσίπρα

Ημέρα… Ιθάκης σήμερα – άρα ημέρα Αλέξη Τσίπρα.

Η παρουσίαση του βιβλίου δεν θα είναι ακριβώς «βιβλιοπαρουσίαση», αλλά πολιτική εκδήλωση, ή μάλλον συγκέντρωση.

Περισσότερο θα έχει σημασία ποιοι θα πάνε, ποιοι δεν θα πάνε και τι θα πει ο πρόεδρος Αλέξης, παρά αυτή καθαυτή η συζήτηση για το βιβλίο.

Με βάση λοιπόν τις παρουσίες στελεχών, παραγόντων, φίλων και πάει λέγοντας, θα μπορούμε να πούμε μετά, ότι «έχουμε κόμμα» – κόμμα θα έχουμε έτσι κι αλλιώς σε λίγους μήνες – αλλά «αυτό πάνω κάτω θα είναι το κόμμα» του Τσίπρα…

Πάρτε χαρτί και σημειώστε…

Στα συνέδρια… χειροκροτήματα, στα πηγαδάκια… φρένο

Μπορεί τα επενδυτικά συνέδρια να δίνουν και να παίρνουν τελευταία – με παρουσιάσεις, πάνελ και μεγαλόστομες διακηρύξεις για την «Ελλάδα που απογειώνεται» – όμως στα πηγαδάκια των ξένων αποστολών επικρατεί ένα άλλο κλίμα. Ένα λεπτό σύννεφο σκεπτικισμού αρχίζει να απλώνεται πάνω από τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, και ο λόγος δεν είναι τα οικονομικά, αλλά τα… πολιτικά.

Όπως μας έλεγε κορυφαίος επιχειρηματίας στο περιθώριο πρόσφατης εκδήλωσης, «πριν από λίγους μήνες όλοι ρωτούσαν πού να μπουν, τι να πάρουν – μέχρι και πέτρες θα αγόραζαν στην Ελλάδα».

Τώρα, όμως, «το μάτι έχει σφίξει». Οι ενδιαφερόμενοι έχουν γίνει πολύ πιο επιλεκτικοί, σαρώνουν τα πάντα, κοιτούν κάτω από το χαλί και – κυρίως – προσπαθούν να οσμιστούν πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο σε μερικούς μήνες από σήμερα.

Διότι άλλο τα success stories στα πάνελ και άλλο η αδυναμία να προβλεφθεί τι μέλλει γενέσθαι στο πολιτικό επίπεδο. Κι όσο αυτό παραμένει θολό, τα deals που πέρυσι ήταν στο ζενίθ… τώρα φαίνεται να μπαίνουν σε «λειτουργία αναμονής». Οι αγορές μπορεί να αγαπούν τις ευκαιρίες, αλλά λατρεύουν – πρώτα απ’ όλα – τη σταθερότητα.

