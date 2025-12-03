search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 00:34
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

03.12.2025 17:29

Εκνευρισμός Καμμένου με Πορτοσάλτε: «Έχω αποσυρθεί αλλά μετά την επίθεση του το ξανασκέφτηκα»

03.12.2025 17:29
Τη δυσαρέσκεια του Πάνου Καμμένου προκάλεσε το σχόλιο του παρουσιαστή του ΣΚΑΙ, Άρη Πορτοσάλτε. 

Ο Άρης Πορτοσάλτε σχολίασε χρησιμοποιώντας σκληρούς χαρακτηρισμούς τη δήλωση του Σταύρου Θεοδωράκη ότι ο Νίκος Παππάς και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης τον ενημέρωσαν στις σκάλες του Μαξίμου ότι ο Τσίπρας έδωσε τα χέρια τελικά με τον Καμμένο. «Το 2015 κάτι τυχοδιώκτες βρήκαν έναν άλλον τυχοδιώκτη, τον Καμμένο, κι έφτιαξαν κυβέρνηση που έπαιξαν στα ζάρια την Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

Ο Πάνος Καμμένος, απαντώντας στον Πορτοσάλτε δήλωσε ότι έσωσε τη χώρα κι πρόσθεσε ότι σκέφτεται να επιστρέψει στην πολιτική. «Ο Πορτοσάλτε με ονομάζει τυχοδιώκτη εδώ και 30 λεπτά  για το ότι έσωσα την Πατρίδα ενώ μάτωνε. Έχω αποσυρθεί αλλά με αυτή την επίθεση το ξανασκέφτηκα. Η Ελλάδα αλλάζει με την στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ ΙΣΡΑΗΛ ΑΙΓΥΠΤΟ που έχτισα . Γνωρίζουν ότι λύση δίνω όταν όλοι πνίγονται. Δεν το αποκλείω λοιπόν ….»

