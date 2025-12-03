search
03.12.2025 09:59

Αρχίζει τα τραπεζώματα σε βουλευτές ο Μητσοτάκης

03.12.2025 09:59
Στη γνωστή ταβέρνα της Αθήνας αναμένεται να παραθέσει αύριο δείπνο στους βουλευτές της ΝΔ, μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενόψει και της έναρξης της συζήτησης του προϋπολογισμού στην Ολομέλεια, στις 16 Δεκεμβρίου.

Ο πρωθυπουργός δεν έχει κάποια ανησυχία σχετικά με την κύρωση του προϋπολογισμού, ωστόσο, φαίνεται ότι βρίσκει την ευκαιρία για απευθείας κουβέντα με τους βουλευτές, πολλοί εκ των οποίων θεωρούνται ως… αντάρτες και κάθε τόσο φέρνουν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση.

Ο Κ. Μητσοτάκης αναμένεται να τραπεζώσει όλους τους βουλευτές της ΝΔ, σε ομάδες ανά κοινοβουλευτική επιτροπή, αλλά θα έχει και συναντήσεις κατά μόνας, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο, καθώς θεωρείται ότι μπορεί να φέρει την καταλαγή στην Κ.Ο. του κυβερνώντος κόμματος.

1 / 3