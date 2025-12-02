Ο Πιερρακάκης έκανε δώρο στον Ιρλανδό κεντρικό τραπεζίτη … φανέλα του Πανιώνιου

Μία φανέλα του Πανιώνιου έκανε δώρο ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας Gabriel Makhlouf.

Ο Gabriel Makhlouf γεννήθηκε στην Αίγυπτο και έχει βρετανική υπηκοότητα. Η μητέρα του είναι ελληνο-αρμένισσα και ο πατέρας του βρετανο-κύπριος.

Όπως διευκρίνισε ο Πιερρακάκης ο Gabriel Makhlouf πέρασε μεγάλο μέρος των παιδικών του χρόνων στη Νέα Σμύρνη, αναπτύσσοντας λατρεία για τον Πανιώνιο.

Ο υπουργός Οικονομικών πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ιρλανδία.

