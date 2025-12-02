Λαφαζάνης: «H λύση στο δίλημμα Μητσοτάκης ή Τσίπρας είμαι εγώ»

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης απέρριψε το δίλημμα Τσίπρας ή Μητσοτάκης, προτείνοντας τον εαυτό του σαν τρίτο πόλο. «Δεν είναι δίλημμα το Μητσοτάκης ή Τσίπρας, η άλλη λύση είμαι εγώ. Γιατί όχι;», είπε χαρακτηριστικά.

Βλέποντας την αμήχανη αντίδραση των δημοσιογράφων, που τον κοίταζαν απορημένοι, αναγνώρισε ότι υπάρχει μία υπερβολή στην τοποθέτηση του. «Το λέω καθ’υπερβολήν» και αναρωτήθηκε, «Δεν υπάρχουν δυνάμεις αντισυστημικές που δεν αποδέχονται την αποικιοποίηση της χώρας;»

Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κινήματος Εθνικής Απελευθέρωσης αναγνώρισε ότι ο μόνος λόγος που τον καλούν στα κανάλια τις τελευταίες εβδομάδες είναι για να σχολιάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. «Οι δυνάμεις αυτές δεν εμφανίζονται στις τηλεοράσεις. Έχω επίγνωση ότι αυτές τις μέρες έρχομαι για τον Τσίπρα. Υπάρχει μία σκοπιμότητα στο μιντιακό σύστημα, στο οποίο εγώ δεν μπορώ να έχω μία κανονική εμφάνιση. Να πω την άποψη μου, να την καταθέσω. Χρειάζεται χρηματοδότηση. Το παράβολο για να κατέβει ένα καινούργιο κόμμα στις εκλογές είναι 20.000 ευρώ. Έχουμε την εκτύπωση και τη μεταφορά να την αναλαμβάνει το κόμμα. Δηλαδή, 60.000 ευρώ ακατέβατα. Για αυτό και προστρέχουν όλοι στη διαπλεκόμενη Ολιγαρχία. “Σου λένε θα σε στηρίξουμε, αλλά δεν μπορείς να είσαι ο εαυτός σου”».

«Δεν είπα τον Μεντβέτεφ σύντροφο αλλά και να τον έλεγα δεν θα παρεξηγούταν»

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης διέψευσε κατηγορηματικά ότι στη συνάντηση που περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίου του αποκάλεσε τον Μεντβέντεφ «σύντροφο-πρωθυπουργό». «Αυτά είναι αστεία πράγματα. Δεν πήρα τον λόγο στη συνάντηση. Ήταν μία συνάντηση υποδοχής. Ανταλλάχθηκαν φιλοφρονήσεις. Εγώ δεν μίλησα και βεβαίως δεν είπα τον Μεντβέντεφ σύντροφο, αλλά και να τον έλεγα δεν θα παρεξηγούταν».

Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ αναγνώρισε ότι η σύγχρονη Ρωσία δεν είναι συνέχεια της Σοβιετικής Ένωσης. «Ξέρω πολύ καλά τι είναι ο Μεντβέντεφ – που δεν το ξέρει ούτε ο Τσίπρας. Ξέρω καλά τι είναι και ο Πούτιν και ποια είναι η προέλευση του. Πώς ήρθαν σε ρήξη και ακολούθησαν μία πορεία καινούργια. Ακολουθούν μία καινούργια πορεία για τη Ρωσία, που δεν είναι ο σοβιετικός δρόμος. Ξέρω, επίσης, ότι δεν έχουν σηκώσει σινικά τείχη με τη Σοβιετική Ένωση. Δεν είναι άνθρωποι που ρίχνουν κατάρες. Τιμούν το παρελθόν της Ρωσίας».

Σε άλλο σημείο υποστήριξε ότι ο ίδιος είναι καταζητούμενος στην Ουκρανία. «Όπου σημειώνουν νίκες κυματίζει το σφυροδρέπανο. Γιατί το σφυροδρέπανο είναι σύμβολο των Λαϊκών Δημοκρατιών Ντονέσκ και Λουχανσκ. Τα ξέρω αυτά γιατί εγώ είμαι καταζητούμενος από την Ουκρανία».

