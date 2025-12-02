search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 16:24
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.12.2025 10:13

Δισεκατομμύρια για… σύγχρονους εξοπλισμούς, αλλά οι χειροβομβίδες του… 1967 – Το «θαύμα» του Δένδια

02.12.2025 10:13
nikos_dendias_new

Σχεδόν οι μισές δηλώσεις του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια είναι για το πόσο καλά εξοπλίζεται η χώρα – για την ακρίβεια, πληρώνει και εξοπλίζεται. Σαν «αστακός». Φρεγάτες, ραφάλ, ντρόουν, ό,τι τραβά η ψυχή του καθενός.

Και εκεί που νομίζεις, ακούγοντας όλα αυτά, ότι είσαι περίπου σαν το… εντερπράιζ στον Star Trek, ξαφνικά έρχεται η τραγωδία με τον 19χρονο στρατιώτη στη Ρόδο για να πληροφορηθείς ότι ο ελληνικός στρατός έχει στις αποθήκες του και κάνει ασκήσεις με αυτές, χειροβομβίδες του… 1967.

Και αναρωτιέσαι: Ένας άνθρωπος δεν βρέθηκε να πει στον υπουργό και τους επιτελείς του ότι δεν είναι κατάσταση αυτή; Ότι υπάρχουν επικίνδυνα πράγματα που πρέπει να αλλάξουν. Και ότι μπορεί να αρκεί το ένα χιλιοστό από αυτά που δίνονται για τους νέους εξοπλισμούς για να προφυλαχθούν οι άνθρωποι στις ένοπλες δυνάμεις και να μην κινδυνεύουν ανά πάσα ώρα και στιγμή; Κι αν βρέθηκε κάποιος και τους το είπε, αυτοί τι έκαναν;

Διαβάστε επίσης:

«Απουσία» Δούκα από την παρουσίαση της «Ιθάκης»

Ο Χάρης «καρφώνει» και Πέτρο και Νίκο

Νέα διαβεβαίωση Μητσοτάκη για Πειραιά: Η Ελλάδα θα τηρήσει τα συμφωνηθέντα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eurovision-israel
MEDIA

Eurovision 2026: Ενδείξεις ότι το Ισραήλ θα εκπροσωπηθεί –  Η ψηφοφορία της Πέμπτης αφορά τους νέους κανόνες της EBU

M_M00295-2048×1366
ΥΓΕΙΑ

Οι δράσεις του Δήμου Αθηναίων για την καταπολέμηση του AIDS όλο τον χρόνο

xrysoxoidis 776- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τροπολογία Χρυσοχοΐδη για όπλα – Αυστηροποιείται το πλαίσιο

benz-patent-motorwagen-w1680xh945-cutout
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το 2026 η Mercedes γιορτάζει 140 χρόνια από τη «γέννηση» του πρώτου αυτοκινήτου της (photos)

apergia-taxi
ΕΛΛΑΔΑ

Στο υπουργείο Μεταφορών οι ιδιοκτήτες ταξί – Έστησαν αντίσκηνα και προαναγγέλλουν απεργία διαρκείας (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
germanou
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: Οι ευχές για τα γενέθλια του Άγγελου Λάτσιου – «Ελένη μου έχεις μεγαλώσει ένα σπουδαίο παλικάρι» (Video)

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

aftokinito_elegxos_0112_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

vrazilia-19xronos
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Φρικτός θάνατος για 19χρονο με ψυχιατρικά προβλήματα – Τον κατασπάραξε λιοντάρι σε ζωολογικό κήπο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 16:22
eurovision-israel
MEDIA

Eurovision 2026: Ενδείξεις ότι το Ισραήλ θα εκπροσωπηθεί –  Η ψηφοφορία της Πέμπτης αφορά τους νέους κανόνες της EBU

M_M00295-2048×1366
ΥΓΕΙΑ

Οι δράσεις του Δήμου Αθηναίων για την καταπολέμηση του AIDS όλο τον χρόνο

xrysoxoidis 776- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τροπολογία Χρυσοχοΐδη για όπλα – Αυστηροποιείται το πλαίσιο

1 / 3