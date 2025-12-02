Δισεκατομμύρια για… σύγχρονους εξοπλισμούς, αλλά οι χειροβομβίδες του… 1967 – Το «θαύμα» του Δένδια

Σχεδόν οι μισές δηλώσεις του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια είναι για το πόσο καλά εξοπλίζεται η χώρα – για την ακρίβεια, πληρώνει και εξοπλίζεται. Σαν «αστακός». Φρεγάτες, ραφάλ, ντρόουν, ό,τι τραβά η ψυχή του καθενός.

Και εκεί που νομίζεις, ακούγοντας όλα αυτά, ότι είσαι περίπου σαν το… εντερπράιζ στον Star Trek, ξαφνικά έρχεται η τραγωδία με τον 19χρονο στρατιώτη στη Ρόδο για να πληροφορηθείς ότι ο ελληνικός στρατός έχει στις αποθήκες του και κάνει ασκήσεις με αυτές, χειροβομβίδες του… 1967.

Και αναρωτιέσαι: Ένας άνθρωπος δεν βρέθηκε να πει στον υπουργό και τους επιτελείς του ότι δεν είναι κατάσταση αυτή; Ότι υπάρχουν επικίνδυνα πράγματα που πρέπει να αλλάξουν. Και ότι μπορεί να αρκεί το ένα χιλιοστό από αυτά που δίνονται για τους νέους εξοπλισμούς για να προφυλαχθούν οι άνθρωποι στις ένοπλες δυνάμεις και να μην κινδυνεύουν ανά πάσα ώρα και στιγμή; Κι αν βρέθηκε κάποιος και τους το είπε, αυτοί τι έκαναν;

