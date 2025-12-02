Ο Βαγγέλης συνδετικός κρίκος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Νέο ρόλο ετοιμάζεται να αναλάβει ο αυτοαποκαλούμενος και «καλός στρατιώτης» της παράταξης και της ΝΔ, Βαγγέλης Μεϊμαράκης.
Ο έμπειρος ευρωβουλευτής (και πρώην υπουργός, και πρώην γραμματέας του κόμματος) συναντήθηκε πρόσφατα με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και φαίνεται ότι συμφώνησε να αναλάβει – ενόψει της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ στο β’ εξάμηνο του 2027 – το ρόλο του συνδετικού κρίκου του ευρωκοινοβουλίου με την προεδρία στην Αθήνα.
Ακάματος ο Βαγγέλης και πάντα έτοιμος να υπηρετήσει την παράταξη, κάτι που αναγνωρίζουν οι πάντες.
