02.12.2025 19:44

Στα… γιορτινά της η Βουλή (Photos)

02.12.2025 19:44
vouli lampakia

Σε ρυθμούς Χριστουγέννων κινείται η Βουλή που φόρεσε τα … γιορτινά της. Τα δέντρα στα παρτέρια περιμετρικά του Κοινοβουλίου, στον προαύλιο χώρο φωτίστηκαν με χιλιάδες λαμπιόνια δημιουργώντας ένα φαντασμαγορικό σκηνικό.

Η αροκάρια στον εξωτερικό χώρο του Μεγάρου της Βουλής προς το υπόγειο πάρκινγκ φωταγωγήθηκε για πρώτη φορά από πάνω έως κάτω με τη συνδρομή του Δήμου Αθηναίων

Συνολικά 6 χιλιόμετρα φωτεινές γιρλάντες χρησιμοποιήθηκαν με τα συνεργεία του Δήμου να δουλεύουν πυρετωδώς από το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης σκέφτηκε δε, το μεγάλο και εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο το οποίο ήρθε από τους Ταξιάρχες Χαλκιδικής να τοποθετηθεί για πρώτη φορά εντός του περιστυλίου, έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας κι όχι στην είσοδο πάνω από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

