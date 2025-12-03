Η κόρη της Φώφης και η πολιτική

Η απουσία της Φώφης Γεννηματά απο τα πολιτικά πράγματα της χώρας είναι κλάτι παραπάνω απο εμφανής παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει πια κάποια χρόνια από το θάνατό της.

Ωστόσο το ενδιαφέρον στρέφεται σιγα σιγά στην κόρη της,. Η Κατερίνα Γεννηματά – Τσούνη, η μικρότερη κόρη της Φώφης Γεννηματά, δείχνει να ενδιαφέρεται για τα κοινά και την πολιτική.

Πριν από λίγες μέρες βρέθηκε στην κεφαλή της πορείας για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου κρατώντας μάλιστα και τη θρυλική αιματοβαμμένη σημαία.

Η Κατερίνα Γεννηματά-Τσούνη είναι φοιτήτρια της Νομικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, όπου σπούδασε και η μητέρα της.

Μετά την πορεία για την 17 Νοέμβρη, ως μέλος της ΠΑΣΠ Νομικής, η Κατερίνα μαζί με συμφοιτητές της επισκέφθηκαν το Κοινοβούλιο με πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ.

Ο φωτογραφικός φακός βρήκε την κόρη της αείμνηστης προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο εντευκτήριο της Βουλής παρέα με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος Δημήτρη Μάντζο και τη βουλευτή Λασιθίου Κατερίνα Σπυριδάκη.

Διαβάστε επίσης

Στα… γιορτινά της η Βουλή (Photos)

O Δημήτρης Λιάκος «προανήγγειλε» το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με μία φράση: «Κάποια στιγμή θα αναμετρηθούμε» (video)

Ο Πιερρακάκης έκανε δώρο στον Ιρλανδό κεντρικό τραπεζίτη … φανέλα του Πανιώνιου